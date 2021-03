La novità per struccarsi benissimo senza inquinare, che ci farà anche risparmiare

Tornare a casa la sera, stanche da lavoro, con altre mille cose da fare, non incentiva di certo la voglia di struccarsi. Quante volte abbiamo sognato di essere già struccate, o peggio, di andare a letto senza farlo, per la mancanza di voglia. Rimuovere il trucco è una cosa importante per la salute della pelle, ma di certo non entusiasma. Almeno non sempre.

In queste occasioni, tutti i prodotti usa e getta sono estremamente pratici, e questo si sa. Acchiappare un dischetto struccante, o una salviettina struccante è stato, finora, il modo più partico e veloce per liberarci del trucco. Ma questo modo purtroppo non è sostenibile per il pianeta. E di questo siamo fortunatamente sempre più coscienti. Tutti questi prodotti infatti, una volta utilizzati, finiscono nella spazzatura. Può sembrare roba da poco, ma immaginiamo quante persone ogni giorno ripetono questa operazione in tutto il mondo. Ma la novità per struccarsi benissimo, senza inquinare esiste! E ci farà anche risparmiare

Con questo articolo proporremo un modo semplice e altrettanto pratico per rimuovere il trucco, ma che non inquina affatto, perché si può riutilizzare per moltissimo tempo. Parliamo del panno in microfibra struccante.

Il panno in microfibra

Il panno in microfibra è la nuova frontiera del make-up remover. È un morbidissimo panno, fatto appunto in materiale sintetico e morbido, la microfibra, che consente di rimuovere perfettamente il trucco. In questo modo potremo dire addio a tutti i supporti usa e getta utilizzati finora, facendo un enorme favore al pianeta. Questa novità per struccarsi benissimo senza inquinare arriva da oltreoceano.

I diversi formati

Il panno in microfibra esiste di diversi formati: a forma di guanto, per un’estrema praticità; a forma di piccolo panno; ma anche a forma di dischetti.

Può essere utilizzato solo con acqua, per struccarsi in modo super eco. Ma anche al posto dei dischetti struccanti, insieme ad acqua micellare, latte detergente, sapone neutro, o qualsiasi altro struccante che si preferisce.

Si lava facilmente

Una volta utilizzato, basterà sciacquarlo bene sotto l’acqua. E dopo un paio di utilizzi si potrà lavare con del semplice sapone delicato, a mano o in lavatrice. In questa maniera si risparmieranno molti soldi, perché non sarà più necessario acquistare dischetti struccanti o salviettine. Ma soprattutto, cosa più importante, questi prodotti e i loro involucri non saranno più dispersi nell’ambiente.