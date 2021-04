Molti di noi soffrono purtroppo di pelle secca. I cambi di stagione inoltre tendono a rovinare la nostra pelle. Tra il sudore dell’estate e il freddo dell’inverno, siamo sempre a caccia di modi per idratare la nostra pelle.

Anche se ci spalmiamo addosso creme, oli e lozioni spesso il risultato non è mai del tutto soddisfacente. Questo perché spesso dimentichiamo di idratare con particolare cura alcune aree del nostro corpo.

Non tutte le parti del corpo sono uguali

Ecco quindi la verità: la nostra pelle non sarà mai veramente idratata finché continueremo a saltare questo passaggio. Questo perché solitamente diamo priorità a certe parti del corpo e non ad altre. La nostra pelle non è però uguale in tutto il nostro corpo. Ci sono infatti delle aree che tendono a seccarsi di più, mentre altre hanno bisogno di meno idratazione.

Quando idratiamo il nostro corpo solitamente poniamo particolare cura su viso, gambe e braccia. Dimentichiamo però di prenderci cura di tre aree del nostro corpo che spesso restano particolarmente secche. Parliamo infatti di ginocchia, gomiti e talloni. Spesso però non basta semplicemente passare le normali creme su queste aree. Ecco quindi come idratarle al meglio.

Un passaggio in più

Nella nostra routine di bellezza non mancano creme e oli, ma quando vogliamo idratare queste parti del corpo dobbiamo aggiungere un passaggio. Spesso infatti ginocchia, gomiti e talloni sono così secchi che non basta riempirli di creme. La pelle secca finisce infatti col creare una barriera che non permette alla crema di penetrare a fondo. Ci ritroviamo così con pelle ancora secca e molto prodotto sprecato.

Per evitare questa spiacevole sorpresa bisogna quindi esfoliare anche la pelle. Ecco perché la nostra pelle non sarà mai veramente idratata finché continueremo a saltare questo passaggio. Esfoliare con cura permette di eliminare la pelle e le cellule morte. In questo modo elimineremo la pelle secca e potremo idratare con successo la cute di queste aree del corpo. Per esfoliare al meglio possiamo usare degli scrub corpo, dei gommage o delle spazzole apposite.