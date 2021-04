Le fashion blogger italiane più seguite se ne sono occupate in tempi remoti. Antesignane della persistenza dello “stay at home”. Versione inglese dell’hashtag del 2020 “resta a casa“, che ormai anche da un punto di vista linguistico ha perso mordente. La tuta sarà parte integrante del nostro guardaroba ancora per un po’.

Al punto che tutte le tendenze moda relative alle collezioni autunno inverno 2021-2022 sono ancora ancorate a un criterio di modelli “comodi”.

Qualità innanzitutto

A dispensare consigli utili su come abbinare i pantaloni tuta in primavera, la scelta spesso cade anche sul capo di qualità. Tant’è che ce ne sono anche di costosissimi.

Perché l’orientamento del consumatore è verso il capo duraturo. Utilizzabile e adattabile in mille combinazioni differenti. Meglio pochi pantaloni che però sono realizzati con materiali ottimi in grado di resistere ai frequenti lavaggi.

Non compriamone molti perché in fondo abbiamo sempre la speranza che torneremo a comprare outfit differenti.

Sempre con t-shirt bianca

I pantaloni di tuta quasi d’obbligo esigono la maglietta bianca. Magari stretta. Anche con strass (finti cristalli), tocchi di bizzarra ironia. Indubbiamente elegante ma anche sbarazzina.

In grado di comunicare un pizzico di leggerezza e autoironia rispetto ad un capo che in altri tempi avremmo utilizzato solo in convalescenza.

Anche con tacco

Tra i consigli utili su come abbinare i pantaloni tuta in primavera, scegliamo un tacco alto. Ovviamente vanno benissimo anche delle sneakers bianche. Possiamo scegliere e valutare in base all’esigenza, alla destinazione dell’uscita e al tono dell’umore.

Felpa abbinata

L’abbinamento con felpa dello stesso colore è indubbiamente il consiglio più in voga. Ma potremmo accoglierlo ancora per poco tempo visto l’approssimarsi del solleone. Preferibile un taglio delicato, colori neutri, senza stampe né zip.

Un tocco da star

I francesi usano il verbo jouer (giocare) per l’azione riferita a diverse discipline artistico-creative. Come la recitazione, ad esempio. Nel nostro caso, adottiamo il verbo.

Perché nella scelta degli accessori da abbinare ad un capo così basic come la tuta, non possiamo che giocare. Da più parti vengono suggeriti occhiali da sole, modello diva hollywoodiana.