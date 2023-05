La moda denim impazza ovunque: alla portata di tutte le tasche, ecco la giacca che indossa Giorgia Palmas

La moda denim non è mai stata archiviata. Giovane e dinamica, la moda del jeans infatti accontenta tutti i gusti. La primavera è certamente il periodo giusto per indossare camicie e giacche di questo tessuto. Il jeans si rivela un materiale versatile adattabile a tutti gli outfit. Dalle grandi aziende di moda ai piccoli franchising, la moda denim è a portata di tutte le tasche. Anche le donne dello spettacolo la scelgono. In particolare Giorgia Palmas che di recente ha sfoggiato per Milano un capo bello ed economico. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Il tempo passa e le tendenze in fatto di moda si evolvono. Tuttavia nonostante il passare degli anni, la moda denim impazza ovunque. I capi in tessuto di jeans continuano ad essere preferiti da donne di tutte le età. Camicie e giacche di jeans, in questo periodo, si adattano a ogni occasione. Semplici da abbinare, possono infatti accontentare ogni gusto in fatto di moda. Nonostante la sobrietà di questa tendenza, le donne dello spettacolo scelgono di indossare questi capi. Tra queste anche la conduttrice televisiva Giorgia Palmas.

Ecco uno dei capi più versatili

Da sempre presente nell’armadio di ogni donna, c’è la camicia denim. Esistono vari modelli e diversi lavaggi di colore, la scelta non manca. Tuttavia per ogni camicia valgono gli stessi suggerimenti. E’ ideale da indossare durante il periodo primaverile, ecco qualche outfit. E’ possibile abbinare questo capo ad un pantalone morbido ad alta vita in tessuto leggero e di colore chiaro. A completare questo outfit ci sono sneakers bianche e un trench beige.

Per un look meno sportivo, possiamo abbinare la camicia denim ad una gonna lunga a fantasia, con cinturone ad alta vita. Per completare l’abbinamento possiamo indossare dei texani o perché, anche uno stivale alto. Altra possibilità è il total look denim. Ovvero la camicia abbinata al jeans. Sempre un modello ad alta vita, con una ballerina ed una cinta a fantasia. Bella anche la versione total look denim con il jeans a zampa e il chiodo di pelle. Vediamo anche Giorgia Palmas in denim, che cammina per le strade di Milano.

La moda denim impazza ovunque: alla portata di tutte le tasche, ecco la giacca che indossa Giorgia Palmas

Un look decisamente casual quello scelto dalla conduttrice televisiva Giorgia Palmas. Semplice e sportiva la Palmas indossa un capo denim che non passa inosservato. Al contrario di quanto si possa pensare non stiamo parlando di un indumento costoso. Giorgia indossa infatti una giacca di jeans con un grandissimo cuore sul retro. La marca è Zara e questo capo costa circa 60 euro. Ma non è tutto. Nonostante l’apparente semplicità dell’outfit, la Palmas indossa accessori di lusso. La conduttrice indossa pantaloni della tuta color crema e una semplice t-shirt bianca. Tuttavia porta con sé una borsa di Balenciaga del valore di 2150 euro e un modello di sneakers Nike che supera il costo di 200 euro.