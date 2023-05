Perfetti fiori di zucca in pastella ripieni e fritti che fanno impazzire Irama, più 3 idee sfiziose per la pasta

I fiori di zucca sono buonissimi e sono in molti ad amarli, come il noto cantante Irama. Adesso è il periodo migliore per raccoglierli e gustarli in tavola, soprattutto fritti in pastella. Scopriamo come renderli croccanti e come cucinarli con la pasta

Tra la primavera e l’estate si consuma solitamente un alimento della terra strepitoso, i fiori di zucca. Nascono su lunghi steli e il loro polline serve al fiore femminile per produrre il frutto. Per coltivare la pianta da zucchino servono terreni particolarmente ricchi di sostanza organica, purché siano ben drenati. Per crescere rigogliose, le piante, hanno bisogno di temperature che si aggirano tra i 18 e i 24 gradi. Quando si raccolgono i fiori commestibili dobbiamo fare attenzione a prendere quelli giusti e a non rovinare il resto della pianta. Sarebbe più indicato raccogliere i fiori maschi, che contengono il polline e hanno steli più sottili, lasciandone qualcuno. Per godere a pieno del sapore delicato bisognerebbe mangiarli appena colti, ricordando di buttare vita i pistilli.

Perfetti fiori di zucca in pastella ripieni e fritti, i vegetali primaverili preferiti da Irama

Quando li compriamo direttamente al supermercato assicuriamoci che i fiori siano freschi, osservando alcuni dettagli. Il fiore di zucca deve avere un colore vivo e brillante e le delicate foglie non devono essere appassite o macchiate. Un alimento sorprendente per le sue proprietà benefiche e per il basso contenuto di grassi, senza dimenticare l’incredibile e dolce gusto. Il piatto per eccellenza, che ne esalta il sapore, è fritto con la pastella, sempre buonissimo nella versione ripiena. Ma pochi errori potrebbero bastare per ottenere un pessimo e deludente risultato. Per realizzare croccanti e perfetti fiori di zucca in pastella ripieni e fritti bastano poche mosse.

Dopo aver pulito e asciugato i fiori di zucca, prepariamo la pastella con semplice farina, acqua gassata fredda e un pizzico di bicarbonato o mezzo bicchiere di birra. Friggiamo solo in olio di semi ben caldo, aggiungendo nella padella pochi pezzi per volta. L’alternativa è inserire all’interno del fiore della mozzarella e acciughe. Sembrerebbe che il bellissimo e bravissimo cantante Irama sia appassionato proprio dei fiori di zucca, cucinati in vari modi. L’ex allievo vincitore del programma di Maria De Filippi avrebbe ammesso una passione sfrenata per questi eccezionali vegetali.

I condimenti

I fiori di zucca sono ideali per condire un piatto di pasta in modo sfizioso e appetitoso, in più possiamo abbinarli con altri vegetali, la carne o il pesce. Una pasta saporita che può farci fare un figurone è quella arricchita con le vongole. Prepariamo un classico spaghetto con le vongole a aggiungiamo i fiori nel soffritto e amalgamiamo alla fine tutti gli ingredienti. Per chi ama la carne può preparare un condimento per la pasta con pancetta saltata, fiori di zucca e una spolverata di pecorino. Un altro modo per condire la pasta è soffriggere i fiori di zucca con aglio, peperoncino e zafferano, poi completare il piatto con della ricotta fresca.