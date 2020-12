Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Per fare sotto le feste il pieno di carboidrati, ed anche di fibre, di vitamine e di sali minerali, ecco la migliore pasta fredda natalizia per chi vuole tenere spenti i fornelli. Ovverosia a pranzo per il prossimo 25 dicembre. E soprattutto se, per qualsiasi ragione, non si avrà tempo per cucinare.

In particolare, tra le migliori idee di pasta fredda, a pranzo a Natale dopo averla preparata il giorno 24, spicca quella corta che è condita non solo con le verdure grigliate, ma pure con i profumi e con gli aromi opportunamente scelti.

Nel dettaglio, supponendo di preparare delle porzioni abbondanti, per sei persone, servono 600 grammi di pasta corta, 400 grammi di peperoni rossi, 400 grammi di zucchine, 400 grammi di melanzane. Nonché olio extravergine d’oliva, aglio, basilico, zenzero fresco e sale e pepe, giusto quanto basta.

Ecco come preparare la migliore pasta fredda natalizia per chi vuole tenere spenti i fornelli

Passando alla preparazione, si può partire dalla pasta con la cottura al dente e con il passaggio sotto l’acqua corrente dopo averla scolata. E poi fare sgocciolare, mentre i peperoni arrostiti sono stati puliti e sono tagliati a pezzi.

Così come sulla griglia calda si devono cuocere, girandole, le zucchine e le melanzane che sono tagliate a fettine. Per poi ridurre il tutto a tocchetti.

Muniti di un’insalatiera capiente, ora si può unire la pasta alle verdure aggiungendo l’aglio tritato, una spolverata di zenzero grattugiato. Oltre a una cascata di basilico sminuzzato e ad abbondante olio d’oliva extravergine.

Assaggiare e aggiustare, poi, i sapori, con il sale e con il pepe, e con un’ultima mescolata. La pasta fredda natalizia, da far riposare, in ogni caso, almeno due ora prima di servire, è pronta da portare in tavola.

Con una ricetta che è di facile preparazione e anche veloce in quanto la durata complessiva è di circa trenta minuti.