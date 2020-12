Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Le grandi proprietà dell’aceto di mele sono conosciute dalla notte dei tempi. In Mesopotamia, nel 5000 a.C. veniva utilizzato come medicinale, mentre gli antichi Romani ne sfruttavano il potere antibatterico per disinfettare l’acqua e le ferite di guerra. I conquistadores lo usavano come rimedio contro i pidocchi e lo scorbuto.

Pare che addirittura Ippocrate lo consigliasse ai suoi pazienti come rinvigorente o lo prescrivesse miscelato al miele come sciroppo per la tosse. Insomma, passando tra popoli e generazioni è giunto fino a noi che ad oggi ne conosciamo miti e realtà e possiamo utilizzarlo sfruttandone le virtù al meglio.

Scopriamo come avere capelli morbidi e lucenti con un rimedio della nonna, l’aceto di mele.

Come scegliere l’aceto di mele

L’aceto di mele si ottiene dalla fermentazione del sidro di mele, ma per esser certi che abbia preservato tutte le sue proprietà benefiche è consigliabile sceglierlo di coltura biologica, non filtrato e non pastorizzato.

Un modo per accertarsi della sua buona qualità è il colore: contrariamente ad ogni aspettativa non dovrebbe essere eccessivamente limpido. Un aceto di mele leggermente torbido, difatti, contiene la cosiddetta “madre dell’aceto”, ovvero i sedimenti in cui si concentrano gli enzimi salutari.

Capelli morbidi e lucenti con l’aceto di mele

Ricco di sali minerali, vitamine, amminoacidi e betacarotene, l’aceto di mele è una risorsa per l’organismo. Oltre ai tanti benefici riconosciuti per la salute, è noto anche in ambito cosmetico in particolare per la cura di tutti i tipi di capelli. La grande quantità di minerali da esso contenuti, lo rendono utilissimo per rinforzare e stimolare la ricrescita di capelli fragili, fini e tendenti alla caduta.

Grazie al suo potere antibatterico e disinfettante rappresenta un ottimo aiuto per chi ha una cute sensibile che tende a forfora e dermatiti. Ha inoltre, un’importante azione seboregolatrice e ristabilisce il pH del cuoio capelluto correggendone il livello di acidità.

Come utilizzarlo per ottenere una chioma splendente?

Per avere capelli morbidi e lucenti con un rimedio della nonna, l’aceto di mele si possono seguire questi consigli.

Trattamento da fare 1/2 volte a settimana per capelli secchi e sfibrati. Preparare una soluzione di 1 l d’acqua fredda e un cucchiaio di aceto di mele. Dopo lo shampoo ed il balsamo, risciacquare i capelli abbondantemente per togliere tutti i residui di sapone. Versare la soluzione di acqua e aceto sulla chioma, facendo attenzione a non farla andare negli occhi, potrebbe bruciare. Lasciar agire qualche minuto e risciacquare. Trattasi del cosiddetto “risciacquo acido” che ha il potere di chiudere le cuticole del capello e renderlo immediatamente più morbido e luminoso.

Il secondo metodo è un impacco da tenere in posa prima dello shampoo. Miscelare un cucchiaio di aceto di mele con l’impacco già pronto che si usa abitualmente oppure prepararne uno a base di un vasetto di yogurt, un cucchiaio di olio di cocco, un cucchiaio di miele e un paio di cucchiai di gel ai semi di lino per un’azione idratante. In alternativa a quest’ultimo, se si necessita di un’azione lenitiva e rinfrescante, si può utilizzare il gel a base di aloe vera.

Se l’odore è troppo forte si può provare ad abbinarlo a qualche goccia di limone così da renderlo più tollerabile e profumato.