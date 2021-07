La crema pasticcera o pasticciera, spesso chiamata semplicemente crema, è un dolce amato da tutti. Può essere servito al cucchiaio o come ripieno. La bellezza di questo dolce sta nella sua semplicitá, che però non esclude una incredibile squisitezza.

Nonostante sia tipicamente un prodotto visto come specialità delle pasticcerie, la ricetta è davvero semplice se si applica il giusto metodo. Difatti, pochi se lo aspettano ma la migliore crema pasticcera si fa in microonde ed è pronta in 3 minuti. Andiamo a vedere ingredienti e procedimento, pregustando già quello che diventerà il nostro dolce veloce preferito.

Ecco di seguito gli ingredienti per prepararla:

1 tuorlo d’uovo;

cucchiaio di zucchero 1;

1 cucchiaio amido di mais;

250 ml di latte;

Buccia di 1 limone.

Procedimento

In un contenitore che può andare in microonde mescolare il tuorlo d’uovo con lo zucchero per un minuto fino a che la miscela diventa giallo chiaro. Aggiungere il latte tiepido con la buccia di limone e mescolare bene. Inseriremo il contenitore nel microonde alla massima potenza per un minuto. Per il prossimo passaggio, la velocità di esecuzione è fondamentale. Estraiamo la scodella dal microonde e mescoliamo rapidamente con una frusta, andando dall’esterno verso l’interno. Inseriamo nuovamente nel microonde per un altro minuto, ripetendo il processo di mescolazione. A questo punto la crema dovrebbe essere pronta.

Se ancora troppo liquida, ripetere di nuovo per 30 secondi o 1 minuto al microonde, facendo attenzione a non farla bollire. Lasciamola raffreddare mescolando occasionalmente per evitare la formazione della pellicina. Per offrirla alla nostra famiglia o agli amici, o anche solo per gustarci uno snack squisito, distribuiamola in coppette individuali. La crema pasticcera può essere accompagnata da cioccolata fusa o frutta fresca tagliata a cubetti, con qualche fogliolina di menta.

Buon appetito! E se i Lettori desiderano provare qualche altro dolce veloce e buonissimo, possono provare questa delizia siciliana che non necessita nessuna cottura ed é pronta in meno di 5 minuti.