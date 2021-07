La Calabria è ricca di tantissime meraviglie che ogni anno lasciano stupiti gli increduli visitatori. Questa regione, però, non è solo famosa per bellezze mozzafiato, ma anche per i prodotti culinari e le materie prime tipiche. Fra queste anche il cedro, un frutto dall’aspetto simile a un grande limone, che non smette mai di sorprendere in cucina.

Ecco, quindi, tantissimi eccezionali modi di usare ogni parte di questo gustoso frutto giallo incredibilmente salutare. Dalla scorza alla polpa o al fiore, questi sono i migliori modi di usare il frutto nella sua interezza e senza inutili sprechi.

Come usarne polpa e scorza per realizzare piatti ottimi

Iniziando proprio dalla scorza, un primo modo di sfruttare anche questa parte del frutto consiste nello scavare la polpa ed eliminarla dalla scorza. Così facendo, è possibile ottenere una sorta di contenitore scenografico in cui poter servire gelati, risotti e freschi antipasti di pesce.

Per un utilizzo che punti più sul gusto che sull’aspetto, il consiglio è ovviamente quello di grattugiare la scorza. Questa aromatizzerà creme pasticcere oppure primi piatti a base di pesce. La scorza grattugiata del cedro è anche buonissima in pesti come quello di pistacchio o di rucola. Il miglior modo di non sprecare la scorza del cedro, però, è candirla. In questo modo è possibile utilizzarla per molti mesi all’anno, sia in preparazioni dolci che salate.

Per quanto riguarda l’utilizzo della polpa oltre alle idee presenti in questa precedente guida, suggeriamo di sperimentarne l’utilizzo nei risotti o nei carpacci di pesce.

Il cedro è buonissimo anche in preparazioni più dolci come gelati, sorbetti e semifreddi. Il succo di cedro è invece ottimo per le marinature di pesce o carne. Esso conferisce un tocco agrumato e appena acre che esalterà ancor più il gusto dei secondi piatti.

In questo caso, suggeriamo di scegliere pesci come il salmone. Il cedro sgrasserà il gusto carico del salmone, senza, per questo, coprirne il gusto. Inoltre, è possibile anche grattugiare la scorza di cedro nel pangrattato e realizzare marinature incredibilmente gustose e croccanti.

E che dire dei fiori? Questi non sono commestibili, ma potranno abbellire le pietanza dal punto di vista estetico. In questa maniera è possibile usare ogni parte del cedro senza sprechi e beneficiando di tutta la sua bontà e delle sue proprietà nutrizionali.