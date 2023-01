In questo articolo vogliamo occuparci di un titolo azionario che da inizio anno sta brillando per le sue performance negative. Inoltre, proprio in questi giorni si è concretizzato un brutto segnale per il peggior titolo di uno dei peggiori settori del Ftse Mib da inizio anno. Cosa potrebbe accadere nelle prossime settimane?

Brutto segnale per il peggior titolo di uno dei peggiori settori del Ftse Mib da inizio anno: le indicazioni dell’analisi grafica

Unieuro (MIL:UNIR) ha chiuso la seduta del 10 gennaio a quota 12,22 euro in ribasso dell’1,85% rispetto alla seduta precedente.

Tra il 2020 e il 2022 le quotazioni di questo titolo azionario hanno subito forti escursioni che poche volte si osservano sui grafici con tanta violenza. Dai minimi del 2020, infatti., le azioni Unieuro hanno guadagnato oltre il 500% raggiungendo un massimo nel giugno del 2021. Da questo punto, poi, è partito un movimento ribassista che è andato incontro a una performance negativa del 65% con un minimo nel settembre del 2022.

Da quel momento in poi il titolo si è come stabilizzato tanto che al momento non presenta alcun eccesso di volatilità rispetto alla media del Ftse Mib con variazioni settimanali del +/- 4%.

Se restringiamo la nostra finestra di osservazione a quanto accaduto da inizio anno osserviamo quanto segue. Il settore della distribuzione è uno dei peggiori da inizio anno con un guadagno di solol’1,8%. Ben lontano dai settori che stanno trainando piazza affari come quello tecnologico, delle utilities e delle banche.

A fare peggiorare la situazione grafica di Unieuro sono state le ultime due sedute nel corso delle quali il titolo ha perso oltre il 4%. Le medie, quindi, stanno curvando aumentando la probabilità che si possa assistere a un incrocio ribassista nel corso delle prossime sedute.

La valutazione del titolo

Secondo l’analisi fondamentale le azioni Unieuro sono tra quelle più sottovalutate di Piazza Affari. Per i rapporto prezzo su utili, infatti, parliamo di una sottovalutazione superiore all’80% confermata anche dal rapporto prezzo su fatturato.

Anche per gli altri indicatori, come il Price to Book ratio e il fair value, il titolo Unieuro è sottovalutato, ma in modo meno importante. Si parla, infatti, di una sottovalutazione di circa il 20%. Questo livello è compatibile con quanto si ottiene dalle raccomandazioni degli analisti.