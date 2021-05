È in arrivo la stagione estiva, e come sempre si inizia a pensare a come fare per abbronzarsi e mantenere quel bel colore a lungo.

Infatti, se non si rientra nei pochi fortunati che producono elevate quantità di melanina e che appena si espongono al sole diventano color caffellatte, occorre correre ai ripari fin da ora.

C’è chi si affida ai lettini o alle docce solari, chi invece opta per gli spray autoabbronzanti. Esiste però un’alternativa naturale e sicura al 100%: integrare nella dieta alcuni alimenti. Per scoprire quali, continuate a leggere.

Quasi nessuno sa che per abbronzarsi nel modo giusto e mantenere il colore a lungo si devono mangiare questi cibi

In generale, più melanina si produce e più ci si abbronza in fretta. La produzione di melanina è favorita da alcune sostanze, quindi mangiando alimenti ricchi di queste sostanze, si favorisce l’abbronzatura.

Queste sostanze sono:

a) beta-carotene: facilita l’abbronzatura e riduce i rischi legati all’esposizione al sole. Si trova principalmente in frutta e verdura rossa, arancione e gialla, come le albicocche, il melone e soprattutto le carote. Ne sono ricchi anche gli spinaci, la lattuga, la cicoria ed il radicchio rosso. Tra tutti, gli alimenti più ricchi di beta-carotene in assoluto sono le carote, da consumare preferibilmente cotte, ed il radicchio;

b) vitamina E e omega 3: danno maggiore flessibilità ed elasticità alla pelle, che risulta più giovane e resistente. L’omega 3 si trova nelle mandorle, nel pesce, nella soia e nei semi di lino. Invece, la vitamina E è presente nell’olio extravergine d’oliva;

c) antiossidanti: in generale, sono molecole che proteggono dall’invecchiamento cutaneo e che aiutano la pelle a essere sana e giovane. Tra di essi ricordiamo il licoprene: protegge la pelle dall’invecchiamento precoce dovuto al sole. Ne sono ricchi gli alimenti di colore rosso come le fragole, i frutti rossi, i pomodori, i peperoni e l’anguria;

d) acqua: l’idratazione è come sempre fondamentale per la salute, anche della pelle. Quindi, una pelle idratata si abbronzerà più facilmente e con risultati migliori.

Dopo la lettura dell’articolo non potremmo più dire che quasi nessuno sa che per abbronzarsi nel modo giusto e mantenere il colore a lungo si devono mangiare questi cibi. Invece per abbronzarsi senza bruciarsi consigliamo la lettura di questo articolo.