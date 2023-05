Non sai più cosa inventarti per intrattenere i bambini a casa? Ecco 3 attività creative geniali per stimolarne l’apprendimento

Lo sapevi che è assolutamente vietato fermare i bimbi tra 0 e 2 anni davanti allo schermo della TV? Meglio farli divertire con questi giochi semplici e divertenti.

I bambini al di sotto dei 2 anni non dovrebbero per nessun motivo rimanere fermi imbambolati davanti allo schermo della TV. È questo ciò che sostengono gli studiosi dell’OMS (l’Organizzazione Mondiale della Sanità), che non hanno dubbi circa l’impatto fortemente negativo derivato da questi mezzi. Quando arriva un figlio, si sa, il tempo scarseggia enormemente, e a volte diventa difficile anche farsi una doccia. I figli, soprattutto quelli molto piccoli, hanno bisogno di cure e attenzioni costanti, e questo si traduce in una difficoltà dei genitori a portare a termine tutti gli altri impegni. Per questa frenesia, si è spesso portati a cercare delle soluzioni alternative, delle “scorciatoie”, che possano aiutarci a recuperare un po’ di tempo. In questo senso, la tecnologia ha trovato tantissimo terreno fertile.

Dispositivi come TV, computer, cellulari, ma anche tablet e tanti altri ancora, possono aiutarci a tenere impegnati i nostri bambini. Sì, ma a che prezzo? Quando i bambini sono molto piccoli, non hanno ancora la vista del tutto sviluppata, e potrebbero risentire gravemente degli effetti di colori e luci derivati dalla tecnologia. Il risultato sarebbe un grande stress per il piccolo. Per questo motivo, meglio farli concentrare su giochi più stimolanti, con cui i bambini si tengono più attivi e aperti. Ma quali potrebbero essere questi giochi divertenti da fare a casa? Eccone alcuni.

Non sai più cosa inventarti per intrattenere i bambini quanto siete a casa? Spegni la TV e accendi la loro curiosità con costruzioni e giochi manuali

L’infanzia è un momento molto delicato per il bambino. È una delle fasi più importanti per lo sviluppo psicofisico del bambino, in cui gli stimoli che arrivano dal mondo esterno sono fondamentali. Diverse ricerche, ad esempio, hanno riconosciuto gli effetti benefici che porterebbe a un bambino la vicinanza ad un animale domestico. Inoltre, in questa fase il bambino impara a riconoscere il nostro linguaggio e i momenti in cui interagiamo con lui. Per questo motivo, è importante trascorrere col piccolo dei momenti di qualità. Le attività più belle che possiamo fare con lui sono tantissime e diverse, ma tutte devono essere volte a stimolarlo il più possibile.

Leggere delle belle storie, ad esempio, potrebbe essere un ottimo modo per intrattenere il bambino. Lui si sentirà protetto e coccolato dalla nostra vicinanza fisica e dal suono della nostra voce. A tal proposito, forse non tutti conoscono il libro per bambini di Rania di Giordania, oltre ad altre fiabe davvero imperdibili, ma non solo.

L’importanza del tatto

La prima attività più utile per i bambini è la modellazione della creta o terracotta. Anche a casa, possiamo far provare al bambino questa attività, tramite cui sperimenta il tatto e libera la sua creatività. Lavorare la creta, inoltre, avrebbe anche un effetto antistress e positivo anche sull’umore.

Ottimo anche per apprendere la geometria

Un’altra bella idea per il nostro bambino è metterlo di fronte ad una costruzione magnetica. Questa attività lo aiuterà anche ad accelerare l’apprendimento delle forme geometriche e stimolerà la sua logica.

E se proprio non sai più cosa inventarti per intrattenere i bambini, potresti anche provare con memory. Quando il bambino diventa un po’ più grande, questo sarà un ottimo gioco che accrescerà la sua memoria e la concentrazione. Inoltre sarà un bel passatempo anche per i grandi, un modo vivace per trascorrere alcuni bei momenti insieme.