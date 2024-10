Il settore bancario registra una delle migliori performance di Piazza Affari trainato da un titolo che ha guadagnato oltre l’8%. Esplodono al rialzo le azioni BPER Banca, infatti, dopo la presentazione del piano industriale 2024-2027. Cosa potrebbe accadere nel corso delle prossime settimane?

Esplodono al rialzo le azioni BPER Banca e trascinano tutto il settore

BPER Banca ha presentato il nuovo piano industriale 2024-2027, denominato “B:Dynamic|Full Value 2027”, che ha subito catturato l’attenzione del mercato. Si tratta del primo piano elaborato sotto la guida del nuovo amministratore delegato, Franco Papa, il quale ha fissato obiettivi ambiziosi per i prossimi anni. Il piano prevede un utile netto di 1,5 miliardi di euro nel 2027, con un utile netto cumulato di 4,3 miliardi tra il 2025 e il 2027. Per quanto riguarda i dividendi, la banca prevede un dividendo cumulato di 3,2 miliardi di euro nel periodo, con un payout medio del 75%, ben superiore al 29% pagato per l’anno 2023.

Lato ricavi, il piano stima un totale di 5,5 miliardi di euro nel 2027, con una crescita media dell’1,5% annuo dal 2024 al 2027. BPER Banca prevede di compensare il previsto calo del margine di interesse, stimato in 450 milioni di euro, attraverso l’aumento delle commissioni del 12%, che porteranno entrate aggiuntive per 550 milioni. Questo bilanciamento tra commissioni e margine di interesse riflette una strategia prudente, considerando le attese sugli sviluppi economici e sugli effetti dell’ecobonus.

Gianni Franco Papa ha commentato il piano sottolineando che BPER Banca è una banca dinamica, capace di trasformarsi rapidamente e di diventare una delle principali realtà bancarie e di wealth management in Italia. Ha inoltre evidenziato che la banca possiede solide basi e un grande potenziale per creare valore per tutti i suoi stakeholder. Il piano mira a sfruttare queste potenzialità, consolidando la posizione di BPER Banca nel mercato e incrementando ulteriormente la capacità di generare profitti.

Gli analisti di Equita hanno accolto positivamente il nuovo piano, definendolo ben bilanciato e basato su assunzioni credibili. Ritengono che i target fissati siano realistici e che riflettano la capacità della banca di sfruttare le opportunità di crescita, in particolare sul fronte delle commissioni, e di migliorare l’efficienza grazie alle economie di scala. Pur prevedendo un contesto macroeconomico più complesso nei prossimi anni, con una riduzione dei tassi d’interesse, gli analisti vedono nella strategia di BPER Banca la capacità di mantenere alti livelli di profittabilità, con un Return on Tangible Equity (ROTE) superiore al 16% nel 2027, senza compromettere la qualità degli attivi o la solidità patrimoniale.

In borsa, il titolo BPER Banca ha reagito molto positivamente alla presentazione del piano, segnando un rialzo di oltre l’8% e toccando i massimi annuali. Questo ha contribuito a trainare l’intero comparto bancario, con altri istituti come Banco BPM e Banca Popolare di Sondrio che hanno registrato rialzi. Anche Unipol, il principale azionista di BPER Banca con una quota del 24,6%, ha beneficiato di questo trend positivo, crescendo di circa il 2%.

Le indicazioni dell’analisi grafica

L’ottimo rialzo giornaliero non è ancora garanzia di rialzo di medio/lungo termine. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono ancora sotto la resistenza in area 5,761 €. A questo punto, quindi, diventa decisiva la chiusura del 11 ottobre. La rottura di 5,761 €, infatti, potrebbe favorire una corsa secondo lo scenario mostrato in figura. Viceversa, le quotazioni potrebbero accelerare al ribasso.

