Nel 2024, acquistare un immobile in alcune città italiane richiede un investimento notevole, con i prezzi che continuano a salire nelle località più prestigiose e ricercate. Diversi fattori, come la posizione geografica, la qualità della vita e la domanda turistica, contribuiscono all’aumento del costo delle case. Le grandi città, le aree costiere e alcune destinazioni turistiche di lusso si collocano ai vertici della classifica per i prezzi più elevati. Di seguito analizziamo alcune delle città più care in cui acquistare una proprietà in Italia, basandoci sui dati attuali del mercato immobiliare.

Quali sono le città più care in cui acquistare un immobile in Italia nel 2024: Milano

Milano è da anni in cima alla classifica delle città più care in Italia per l’acquisto di immobili. La capitale economica del Paese attrae sempre più investitori sia nazionali che internazionali, grazie al suo ruolo centrale nel settore finanziario, nella moda e nel design. Nel 2024, il prezzo medio al metro quadro nelle zone centrali, come Brera o il Quadrilatero della Moda, può facilmente superare i 10.000 euro. Anche le zone semicentrali come Porta Nuova o i Navigli stanno registrando un forte incremento dei prezzi, rendendo difficile l’accesso al mercato per molti acquirenti.

Roma

Roma, la capitale d’Italia, è un’altra città molto costosa in cui acquistare casa. Le aree più prestigiose, come il centro storico, i Parioli e Prati, continuano a essere tra le più ambite, con prezzi che possono variare dai 6.000 ai 9.000 euro al metro quadro. Tuttavia, Roma offre anche una maggiore varietà di opzioni rispetto a Milano, con quartieri più periferici dove i costi possono essere più accessibili, anche se le differenze di prezzo tra le diverse zone della città restano significative.

Venezia

Venezia è una città unica al mondo e anche il suo mercato immobiliare riflette questa peculiarità. Il fascino della laguna e la sua rilevanza turistica continuano ad alimentare la domanda, specialmente per seconde case e investimenti turistici. Le zone più care includono il centro storico e le aree intorno a San Marco, dove il prezzo al metro quadro può arrivare a superare i 7.500 euro. Il turismo costante e l’esclusività di vivere in una città con così tanta storia rendono il mercato immobiliare veneziano molto competitivo.

Firenze

Firenze, cuore della Toscana e culla del Rinascimento, è una delle città più ambite da acquirenti italiani e stranieri. Le sue bellezze artistiche e la qualità della vita attirano costantemente nuovi residenti e investitori. Il prezzo medio al metro quadro nelle zone centrali, come il quartiere di Santo Spirito o Piazza della Signoria, oscilla tra i 6.000 e gli 8.000 euro. Anche le aree collinari circostanti, come Fiesole, sono molto ricercate, con prezzi simili a quelli del centro.

Portofino

Portofino, piccolo comune della Liguria, rappresenta uno dei luoghi più esclusivi in cui acquistare una casa in Italia. Conosciuta per essere una delle mete preferite di VIP e magnati, qui il prezzo delle proprietà è tra i più alti del Paese, con valori che possono superare facilmente i 15.000 euro al metro quadro. L’accesso limitato, la bellezza del paesaggio e la notorietà internazionale fanno di Portofino una delle località più costose d’Italia.

Alassio

Sempre in Liguria, Alassio è un’altra località costiera che ha visto crescere i prezzi degli immobili negli ultimi anni. Molto apprezzata per il suo clima mite e le sue spiagge, è una meta popolare sia per le vacanze che per le seconde case. I prezzi nelle zone più esclusive possono arrivare a superare i 7.000 euro al metro quadro, rendendola una delle città più costose della regione.

Nel 2024, acquistare una casa in Italia può essere un’impresa costosa, soprattutto nelle città e nelle località più rinomate come Milano, Roma, Venezia, Firenze, Portofino e Alassio. Questi mercati immobiliari sono fortemente influenzati dalla domanda turistica e dall’interesse di acquirenti stranieri, il che contribuisce a mantenere i prezzi elevati. Tuttavia, chi cerca di investire in queste città potrà beneficiare di una rivalutazione dell’immobile nel tempo, data la continua attrattiva di queste zone.

