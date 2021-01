Con le tavole ancora imbandite di dolci ci apprestiamo a celebrare l’Epifania. Purtroppo, è l’ultimo momento di pausa prima di tornare ai soliti impegni. Delle decine di dolciumi dovremo fare a meno per rimetterci in forma e smaltire i grassi in eccesso.

Allora, prima di salutare le feste, cogliamo l’occasione per assaggiare un ultimo sfizio goloso. Prepariamo la mela stregata americana per rivivere la fiaba di Biancaneve nel giorno della befana. In America si consumano soprattutto ad Halloween, ma si possono gustare quando si vuole. Vediamo cosa serve per la preparazione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ingredienti

a) Quattro mele stark;

b) 250 grammi di zucchero;

c) 25 grammi di miele;

d) 100 ml d’acqua;

e) colorante rosso in polvere;

f) due chiodi di garofano;

g) un cucchiaino raso di cannella;

h) granella di nocciola, quanto basta.

Utensili necessari

a) Termometro alimentare;

b) bastoncini di legno per spiedini.

Preparazione

Per rivivere la fiaba di Biancaneve nel giorno della Befana, la mela stregata americana è il dolce più indicato. Vediamo come si prepara.

Per prima cosa assicuriamoci di scegliere le mele migliori. Il nostro consiglio è di optare per le mele stark, in quanto hanno una polpa molto croccante e gustosa. Laviamole per bene, estraiamo il picciolo e, per il momento, teniamole da parte.

Occupiamoci del rivestimento zuccherino del frutto. In una pentola mettiamo lo zucchero, il miele e l’acqua. Accendiamo il fornello e portiamo a bollore, facendo amalgamare gli ingredienti. Ora aggiungiamo un cucchiaino di cannella, i chiodi di garofano e il colorante. Lasciamo sul fuoco e facciamo raggiungere al nostro caramello la temperatura di 140 gradi.

Aiutiamoci con un termometro alimentare. A tale temperatura spegniamo e procediamo alla caramellizzazione delle mele.

Quindi, infilziamo le mele con i bastoncini di legno e intingiamole nella pentola. Facciamo roteare le mele fin quando non saranno ricoperte in maniera uniforme. Subito dopo, passiamo le mele nella granella di nocciola.

Come per magia, il dolce ispirato al racconto dei fratelli Grimm è pronto. Aspettiamo che le mele si raffreddino qualche minuto prima di servirle.

Approfondimento

Tortine fragranti con mele, cannella e rum da gustare davanti al caminetto