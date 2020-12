Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



È tempo di Natale. Quale migliore occasione per preparare delle tortine fragranti con mele, cannella e rum da gustare davanti al caminetto? Questi dolcetti li abbiamo provati qualche giorno fa in redazione.

Il Covid e le norme restrittive, purtroppo, non ci permettono di brindare alle feste tutti insieme. Quindi abbiamo avuto in pochi la fortuna di toglierci questo sfizio.

Ci sentiamo di consigliare questa ricetta da preparare a casa. Ne vale veramente la pena. Una piccola torta contiene gli ingredienti perfetti per creare un caldo clima natalizio. Il profumo che si espande per la casa, poi, è qualcosa che resta nel cuore per tutto l’anno. Allora, alziamoci le maniche e partiamo.

Tortine fragranti con mele, cannella e rum da gustare davanti al caminetto: gli ingredienti

Ecco gli ingredienti occorrenti:

a) 500 grammi di farina “00”;

b) due mele fuji;

c) 200 grammi di burro;

d) due tuorli d’uovo;

e) 120 g di zucchero di canna;

f) marmellata di mele;

g) cannella, quanto basta;

h) un pizzico di sale.

Accendiamo il caminetto e mettiamoci all’opera

In una terrina grande mettiamo il burro e lo facciamo sciogliere insieme allo zucchero e ai tuorli d’uovo. Aggiungiamo ora la cannella e il rum bianco. Se non abbiamo questa bevanda alcolica in casa, possiamo trovare le fialette nel reparto dolci del supermercato. Versiamo anche la farina, assicurandoci di ottenere un composto uniforme.

A questo punto uniamo all’impasto le mele. Ci raccomandiamo di usare delle mele fuji, in quanto conferiscono una nota croccante al nostro dolce. Croccantezza che si manterrà anche durante la cottura.

Le mele devono essere tagliate in cubetti non troppo grossi. Mischiamo il tutto e aggiungiamo un pizzico di sale all’impasto. Lasciamo riposare trenta minuti.

Prendiamo ora degli stampi monodose per le crostatine. Vi porgiamo all’interno il nostro impasto, in modo tale che da non colmare tutto lo stampo. Così facendo possiamo spalmare della marmellata di mele sull’impasto.

Infine, spolverizziamo le tortine con un pò di zucchero di canna e inforniamo a 180 gradi per venti minuti.

Gustiamoci queste prelibatezze a Natale con un sorso di rum invecchiato per richiamare la nuance alcolica delle tortine.

