Ci insegnano fin da bambini, anche a scuola, che, per ottenere un riposo perfetto, bisogna dormire solo in determinate posizioni. Più facile a dirsi che a farsi, visto che molti di notte si muovono come sul ponte di una nave attaccata dai pirati. La nostra redazione è da sempre in prima fila nei consigli utili per dormire bene. Cosa fare e non fare prima di coricarsi, stando attenti al mangiare, al bere e a non fare troppo tardi la sera. Oggi, il nostro “team” di esperti riporta la teoria secondo cui la medicina sconsiglia di dormire sul lato destro, ecco perché, in questo articolo.

Dall’Oriente la prima e più antica versione

La medicina orientale, unita alle pratiche millenarie per la salute del corpo, ha iniziato a sostenere per prima che dormire sul fianco sinistro, preferendolo al destro, portasse benefici molteplici. Nello specifico: alla digestione, al cuore e alla milza. Teorie sempre confermate da studi e analisi ricchi di prove.

Gli studi americani

Successivamente, mettendo in campo investimenti record, i medici americani hanno supportato le tesi orientali, rincarando addirittura la dose e parlando di gravi ostruzioni al sistema linfatico. Inoltre, dormire sul fianco destro, comprime la milza e favorisce il reflusso esofageo. Soprattutto nei casi di difficoltà digestiva e di predisposizione al bruciore e ai dolori di stomaco. Quindi la medicina sconsiglia di dormire sul lato destro, ecco perché, per una volta, Oriente e Occidente sono allineati.

La scelta ricade sul lato sinistro

Va da sé che a questo punto dormire sul lato sinistro faccia meglio alla salute. Secondo gli studiosi infatti ne trarrebbe vantaggio l’attività cardiaca. L’aorta non viene compressa e il cuore pompa più facilmente il sangue essendo orientato a sinistra. Stomaco e pancreas, naturalmente posti a sinistra, sono avvantaggiati nelle loro attività. Dormendo a sinistra, anche la milza riesce maggiormente a smaltire le tossine, ricevendo i fluidi e i liquidi nella direzione corretta, per poterli smaltire meglio e velocemente.

