Come funzionano i tassi d’interesse negativi? Quando l’economia è in crisi, le banche centrali sono al centro dell’attenzione. Le banche centrali hanno diversi compiti. Tra gli altri, di mantenere i prezzi stabili e di assicurare la crescita economica. A tal fine, hanno a disposizione una serie di strumenti. Tra cui il controllo dell’offerta di denaro, il fissare i tassi di interesse e la regolamentazione dei prestatori privati. Ma c’è una nuova idea. Un’idea con un forte potenziale. Di cui si parla come un modo per sostenere un’economia in contrazione. E ribaltare il modo in cui pensiamo al denaro. I tassi di interesse negativi.

Nel giugno 2014 la Banca Centrale Europea ha iniziato un grande esperimento economico. Crescita economica lenta e a un’inflazione molto al di sotto del tasso obiettivo? La banca ha fatto qualcosa di rivoluzionario. Ha iniziato ad applicare un tasso di interesse negativo. Perché questo fatto è stato così radicale? E’ importante pensare a come funzionano i tassi di interesse.

Chi presta denaro, di solito si aspetta che venga pagata una commissione. Ovviamente è l’interesse. Per coprire il rischio o l’inconveniente di non avere il proprio denaro a portata di mano. Le banche pagano gli interessi ai risparmiatori. E i consumatori pagano gli interessi sui mutui per la casa. Il costo del prestito, in percentuale della somma originariamente prestata, è il tasso d’interesse. Ma i tassi di interesse negativi capovolgono il mondo. Con i mutuatari che fanno pagare ai prestatori il costo del mantenimento del loro denaro. Quindi, cosa cercano di ottenere le banche centrali rendendo i tassi di interesse negativi?

Come funzionano i tassi d’interesse negativi?

Immaginate una grande leva che viene spinta avanti e indietro nel tentativo di mantenere l’economia sulla strada giusta. Quando le banche centrali negoziano con le principali istituzioni finanziarie, avviene una cosa. Le variazioni dei tassi ricevuti da questi prestatori si diffondono gradualmente attraverso la più ampia rete di clienti commerciali e consumatori. Cosa succede quando i prezzi aumentano e si teme che l’economia si stia espandendo a un tasso insostenibile? Le banche centrali tirano indietro la leva e aumentano i tassi di interesse, rendendo i prestiti più costosi.

Ma se l’inflazione è in calo, e l’economia non cresce così velocemente come potrebbe? Le banche centrali spingono la leva e abbassano il costo dei prestiti per stimolare la domanda e incoraggiare la spesa. E cosa succede quando i tassi di interesse sono già bassi e non ci sono abbastanza prestiti e spese per far ripartire l’economia? Le banche centrali possono far pagare agli istituti finanziari il fatto di non mettere i loro soldi al lavoro.

Allo stesso modo in cui voi o io potremmo mettere i soldi di riserva in un conto di risparmio, le banche commerciali conservano le loro riserve presso le banche centrali. In un mondo di tassi d’interesse negativi, invece di pagare gli interessi su questi risparmi, la banca centrale addebita agli istituti finanziari l’onere di trattenerli. L’idea è quella di incoraggiare le banche a prestare questi soldi ai consumatori e alle imprese. Anche se non si aspettano un grande ritorno. Man mano che i consumatori spendono e le imprese investono per il futuro, l’economia ricomincia a crescere.

Qual è la situazione nel mondo reale?

Come funzionano i tassi d’interesse negativi? Sulla scia della Grande crisi finanziaria, le banche centrali di tutto il mondo hanno tagliato i tassi di interesse. Chiaramente, per combattere la recessione. Solo pochi anni dopo, cinque banche centrali si sono trovate ad affrontare ulteriori difficoltà economiche. E hanno fatto il salto in territorio negativo, spingendo i loro tassi sotto lo zero. Pur essendo intese come misure temporanee, nessuna di queste istituzioni è stata ancora in grado di portare i tassi al di sopra dello zero per molto tempo.

La Banca Centrale Europea ritiene che le sue politiche di tassi di interesse negativi siano state responsabili fino allo 0,5% della crescita economica nella zona euro dal 2014. Questo può non sembrare così impressionante. Ma ha rappresentato comunque più di 65 miliardi di dollari di PIL nel 2019. Altrove i risultati sono stati contrastanti, come in Svezia.

Qual è la minaccia maggiore per i tassi di interesse negativi?

Il freddo, duro contante. Perché guardare i propri risparmi ridursi quando invece si può avere una forma di denaro che mantiene il suo valore? Per le grandi istituzioni finanziarie che hanno a che fare con miliardi di dollari, ritirare tutto e infilarlo sotto il materasso non è un’opzione. Questo significa che accetteranno il dolore di essere spinti un po’ sotto lo zero. Lo accetteranno come prezzo per sapere che il loro denaro è al sicuro con la loro banca centrale.

Ma le banche sono diffidenti nel trasferire i tassi negativi alle imprese e ai consumatori con bilanci più piccoli. Imprese e consumatori che potrebbero trovare più facile passare al contante piuttosto che vedere i loro risparmi ridursi. Se la differenza tra il tasso della banca centrale e i tassi che trasmettono ai clienti viene ridotta, significa che le banche hanno meno profitti. Anche se non sembra una tragedia, è possibile che spingere troppo la leva dei tassi d’interesse possa mettere le banche sotto pressione. E quindi indurle a concedere meno prestiti. Questo è l’opposto di quello che le banche centrali cercano quando abbassano i tassi. Alcuni economisti ritengono che questo “tasso di interesse di inversione” si aggiri intorno al -1% nella zona euro.

Finora, i tassi di politica monetaria più bassi delle banche centrali sono scesi a -0,75%. I consumatori non sono ancora pagati per prendere in prestito una volta che le commissioni sono state prese in considerazione. E risparmiare per il futuro è più difficile che mai, poiché i conti di risparmio e i fondi pensione offrono bassi rendimenti.

In conclusione

Una politica dei tassi d’interesse negativi può avere i suoi limiti, e di sicuro non si limiterà ad affrontare la deflazione o la recessione da sola. Ma in un mondo di bassi tassi d’interesse, non stupitevi se altre banche centrali cercano di ribaltare il mondo con l’incertezza economica che incombe.