I rimedi naturali per la cura del verde sono davvero tantissimi. Fra questi ne esiste uno che molti conoscono per i suoi importanti benefici nella cura del corpo. Si tratta del sale di Epsom e bastano precise dosi di quest’ingrediente comune per piante da favola e giardini incantevoli. La Redazione di Casa e Giardino di ProiezionidiBorsa aveva già spiegato in qualche guida precedente i benefici del suo utilizzo nell’orto o nel giardino. Oggi torna su questo tema spiegando in che quantità usare il sale di Epsom per la cura delle piante. Ecco subito come utilizzarlo al meglio.

Come ammendante del terreno per la semina

Far nascere piccole piantine partendo dal seme richiede sacrificio e pazienza. Non molti sanno che versando il sale Epsom come ammendante nel terreno è possibile ottenere una migliore germinazione e piante più forti e sane. Occorrerà usare circa 250 grammi di sale di Epsom ogni 9 metri quadri del terreno.

Per avere foglie verdi e vive

L’ingiallimento delle foglie è uno dei problemi più frequenti nella cura di orto e giardino. Normalmente questo accade per la mancanza di magnesio che è fondamentale per la produzione di clorofilla. Ma basta usare 23 grammi di sale di Epsom per piante di circa 30 centimetri e le foglie diventeranno verdi brillanti. Ovviamente per piante più alte o più basse bisognerà solo aumentare o diminuire il dosaggio in proporzione. Cospargere quindi intorno alla pianta abbastanza lontano dal fusto.

Per prevenire l’arricciamento delle foglie

Chi possiede una pianta di limone conosce perfettamente questo problema, a cui la Redazione fornisce tante straordinarie soluzioni in questa guida. Ma per prevenire basta usare 46 grammi di sale Epsom in un litro d’acqua e applicare la soluzione sulle foglie. Per agevolare il tutto basterà sciogliere il sale nell’acqua e vaporizzarlo con uno spray.

Per piante di pomodoro a cui manca calcio e con marciume del fiore

Le piante di pomodoro soffrono spesso la mancanza di magnesio e calcio. In questo caso occorreranno circa 40 grammi di sale per ogni litro d’acqua. Applicare la miscela ogni 2 settimane e in poco le piantine saranno rigogliose e forti.

L’epsomite è utile anche alle piante di peperoni, favorendo la produzione di più frutti. Basterà usare 20 grammi di sale di Epsom ogni 30 centimetri d’altezza intorno una volta a settimana. In caso d’impianto d’irrigazione a goccia occorrerà seguire la linea di gocciolamento.

