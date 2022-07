Quando è estate ci sentiamo contente per tanti motivi. Finiscono gli studi, andiamo in vacanza, possiamo rilassarci, il clima è piacevole e il caldo ci risolleva l’umore. E, in più, possiamo vestirci con capi più leggeri e scoprirci maggiormente. Certo, questo vogliamo farlo restando sempre alla moda. Un capo in particolare può aiutarci a essere sempre in linea con il trend 2022. Si tratta della camicia bianca da portare aperta con una maglia sotto. Ma siamo sicure di sapere quale sia esattamente la maglietta giusta da indossare sotto la camicia? Scopriamolo subito.

Il top a fascia

Il capo giusto da indossare sotto la camicia bianca aperta in estate è il top a fascia. Questo modello è una rivisitazione della classica t-shirt, che a fine anni ’90 si tagliò, soprattutto nella parte superiore. E unì a una canottiera, per la realizzazione di un capo moderno. Da lì in avanti il top raramente ha abbandonato la scena della moda. Lo dimostra il fatto della sua presenza anche oggi. È quindi questa la maglia che meglio si presta all’abbinamento con la camicia bianca aperta. Andiamo più nel dettaglio.

La maglietta da mettere sotto la camicia bianca aperta da donna in estate

Dunque è il top a fascia la maglia che meglio si presta all’abbinamento con la camicia bianca. Che, a sua volta, permette ampia scelta in termini di colore e fantasia del top. Con il bianco verte infatti l’accostamento del contrasto colorato. Ed è permesso anche l’abbinamento con top a fantasia, a righe, fiori o disegni. Se si vuole andare sulla tinta unita, per l’estate sono perfette tinte pastello come il pesca, il pistacchio o l’azzurro carta da zucchero. Bene anche i colori fluo del verde, giallo e arancione.

Per un effetto molto sensuale, e se un seno ridotto lo permette, possiamo scegliere un top senza spalline, che lasci scoperte le spalle. Queste, grazie a un colpo di vento, si intravedranno sotto la camicia. Se abbiamo invece bisogno di maggiore tenuta a causa di un seno abbondante, nulla ci vieta di scegliere un modello con spalline sottili. Il nostro top, la maglietta da mettere sotto la camicia bianca, in questo caso le avrà, magari, trasparenti. Per quanto riguarda il pantalone da indossare, potrebbe stare benissimo un cotone bianco abbinato alla camicia. Oppure un intramontabile jeans, ma dal tessuto più leggero. Non ci resterà che abbinare il trucco e saremo perfettamente alla moda.

