C’è un Gratta e Vinci che fa vincere più soldi di tutti gli altri e la probabilità di vittoria è altissima. Ti dico qual è

Il Gratta e Vinci è una delle lotterie istantanee amate dagli italiani che, ogni giorno, comprano centinaia di migliaia di tagliandi. Sperando, con il resto del caffè, di dare un calcio alla sfortuna e ai problemi economici. Da poco, è uscito un nuovo Gratta e Vinci che mette in palio il premio massimo più alto di sempre. Scopri qual è.

In tanti sognano di imitare i fortunati vincitori che hanno sbancato il montepremi milionario del SuperEnalotto. Difficilissimo farlo vista la probabilità più che remota di azzeccare la magica sestina dei numeri vincenti. Ecco perché molti ripiegano sul più comodo Gratta e Vinci che, rispetto al SuperEnalotto, ha certamente qualche vantaggio in più.

Prima di tutto, il premio massimo ha più probabilità di uscita (quasi sempre) che non azzeccare i 6 numeri del SuperEnalotto. Secondariamente, non si deve aspettare fino all’estrazione per sapere se gli euro spesi hanno fruttato un premio. Con il Gratta e Vinci, infatti, gratti subito e scopri immediatamente se hai guadagnato qualcosa, oppure no. In entrambi i casi, occorre, però, prudenza, nel senso che il problema della ludopatia è serio e va monitorato con attenzione.

Ecco quanto si vince col nuovo Gratta e Vinci che potrebbe farti diventare milionario

Ci sono Gratta e Vinci da 5, 10 o 20 euro più fortunati di altri. Non sono tutti uguali. E c’è un Gratta e Vinci che fa vincere più soldi di tutti gli altri ed è uscito da poco tempo. Quando mai si è visto un premio massimo di ben 6 milioni di euro? Avete letto bene. Tanto che il SuperEnalotto arriva a questo premio massimo solo dopo tante estrazioni senza vincitori.

Qui, invece, potresti vincere anche al primo colpo anche se, te lo dico, non è così semplice. Anzi, la probabilità di centrare il premio di 6 milioni è di 1 ogni 10.080.000 biglietti. Più facile trovare, insomma, il famoso ago nel pagliaio.

Come si gioca con il nuovo che ti fa vincere ben 6 milioni di euro

Prima di tutto, ti dico di non sperare di riconoscere il biglietto vincente da un segno. È una leggenda metropolitana. Devi solo aggrapparti alla fortuna e per vincere qua, come hai visto, ce ne vuole davvero tanta. Il nuovo Gratta e Vinci si chiama Vinci in Grande e costa, purtroppo, 25 euro.

È la prima volta, infatti, che una lotteria istantanea costi così tanto. Giocare è facile. Ci sono 6 numeri vincenti da scoprire e poi dobbiamo grattare 30 caselline con il simbolo dell’euro. Ovviamente, se troveremo un numero corrispondente a quello vincente, porteremo a casa la somma riportata. Ci sono anche tre Numeri Jolly da grattare del valore di 100, 250 e 500 euro. Anche in questo caso, se corrispondono a uno dei sei numeri vincenti, porteremo a casa la cifra corrispondente.

C’è un Gratta e Vinci che fa vincere più soldi degli altri ed ecco le probabilità di vittoria

In più, abbiamo anche un Gioco Bonus, con simboli da 100, 200, 250, 400 e 500 euro. Se dovessimo trovare il simbolo di una banconota, vinceremmo la cifra corrispondente.

Passiamo alle probabilità di vittoria. Del primo premio da 6 milioni ti ho già detto. La cosa bella è che ha una grande probabilità di vittoria. Infatti, 1 biglietto ogni 4,03 è vincente premi superiori al costo della giocata. Chi si intende di Gratta e Vinci sa che è una probabilità molto favorevole. Perché non provare, allora?

Lettura consigliata

È appena uscito un Gratta e Vinci da 5 euro che potrebbe farti vincere 500.000 euro ed ecco come fare a vincere. Lo hai già provato?