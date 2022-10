Come fare a sapere quanti Giga si hanno sul telefono, attenzione ai malintesi

Sapere quanti Giga si hanno sul telefono è un’esigenza che può essere ricorrente. Tuttavia, si tratta di un quesito che ha almeno due possibili letture. Non resta che fare chiarezza, semplificando il più possibile i concetti.

Cosa significa Giga

“Giga” è un termine di uso comune, ma di fatto è l’abbreviazione di Gigabyte. Questa è un’unità di misura che esprime un volume di dati. Un po’ come si usano i chilogrammi per il peso o i litri per i liquidi.

Quando si invia una foto o la si scarica, si ha un flusso di dati. Così come quando la si salva un telefono, si ha un’occupazione di spazio. E così tutti i possibili file.

Quando, perciò, si parla di Giga si potrebbe fare riferimento alla memoria del telefono più che alla propria tariffa.

Come fare a sapere quanti Giga si hanno sul telefono in modo semplice

In un caso, dunque, ci si potrebbe riferire Giga del telefono intesi come memoria residua. I modelli di oggi ne mettono a disposizione 64, 128 e così via. Più cose si salvano all’interno del dispositivo, più app si installano, più è probabile che si arrivi alla saturazione.

Si deve immaginare il proprio dispositivo come una bottiglia che, via via, si riempie. Quando i Giga finiscono, la memoria si satura e non si può più aggiungere nulla. Se il telefono indica che la memoria è piena, non si può far altro che liberarla il più possibile per fare spazio. A meno che non ci sia la possibilità di installare una scheda memoria esterna che possa ampliare lo spazio. Una volta questa opportunità era molto più diffusa.

Per verificare lo stato di riempimento è sufficiente recarsi nelle impostazioni del dispositivo e individuare una voce che faccia capo alla memoria del telefono.

Quanti Gb si consumano in un mese?

I Giga, intesa come abbreviazione di Gigabytes, rappresentano anche i pacchetti che le tariffe telefoniche consentono di scambiare con la propria offerta. Si hanno 50, 100, 200 Gb.

Non è difficile capire come si consumano i Gb. Guardare un film attraverso i servizi streaming ormai molto diffusi, ad esempio, porta a consumi più alti rispetto ad una semplice chat su WhatsApp. E per quanto inizino ad esserci diverse occasioni di aderire a piani tariffari con Giga illimitati, c’è sempre il rischio di andare oltre o arrivare al limite.

Quando si sceglie una tariffa, non è facile sapere quanti Giga sono necessari. Ognuno ha le sue abitudini.

Come capire quanti Giga sono rimasti?

Molti si chiedono come fare a sapere quanti Giga si hanno sul telefono, facendo riferimento proprio al traffico Internet residuo a disposizione.

Praticamente tutti gli operatori consentono di monitorare i flussi attraverso le loro app. Basta scaricarle dal Play Store o dall’App Store e seguire le istruzioni per avere traccia dei propri consumi. Qualora si ravvisi un consumo anomalo di Giga sarà più facile intercettarlo e capire cosa porti al problema.

Gli utenti esperti non hanno ovviamente bisogno di queste precisazioni. Tuttavia, c’è una fetta di utenza che potrebbe avere difficoltà nel sapere come si consumano i Giga e verificarne l’andamento.

Molti, tra coloro che non sono portati per la tecnologia, ad esempio potrebbero non sapere neanche come passare dei file o delle foto dal Pc allo smartphone e viceversa.

Lettura consigliata

Perché il telefono non legge la scheda SIM e cosa fare