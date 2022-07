L’estate 2022 è cominciata con magnifici spettacoli astrali, che continuano nel mese di luglio a farci tenere il capo in su. Lo spettacolo della Superluna del cervo del 13 luglio, che ha illuminato incredibilmente i nostri giardini, non è il solo per questo mese.

I 4 pianeti principali, infatti, torneranno ad essere visibili. Venere sarà visibile per circa un’ora prima dell’alba, Marte nella notte per circa 3 ore. Mentre Saturno sorge per primo e si vede per quasi l’interna notte e Giove sarà visibile per quasi 5 ore.

Sono tanti gli appassionati di oroscopi a chiedersi come questo fervore tra le stelle possa influire sul proprio segno zodiacale. Se dopo il 18 luglio un vento di fortuna porterà tanti soldi al Toro, anche un altro segno sarà baciato dalla Dea bendata. Sempre grazie al transito di uno dei principali pianeti. Ovvero Venere che, dopo essere stata nella costellazione del Toro, dopo il 19 inizierà ad attraversare quella di un altro segno zodiacale.

Dopo il 19 luglio Venere porterà tanti soldi e fortuna a questo segno zodiacale finalmente amato

In particolare i Gemelli potranno finalmente godere di tantissima fortuna, dopo un anno in cui hanno dovuto lavorare tanto, mostrando grande forza di volontà. Ma a luglio, grazie al transito dei pianeti e in particolare alla protezione di Venere, finalmente arrivano buone notizie per questo segno zodiacale.

Dopo il 19 luglio Venere porterà tanti soldi e fortuna ai nati sotto questo segno. La Dea bendata toccherà gli ambiti più importanti come l’amore, la salute e il lavoro. Grazie alla protezione di Venere, il pianeta dell’armonia, della bellezza e della sensualità chi è in coppia potrà ritrovare la serenità e l’armonia.

In particolare si vivranno momenti magici che porteranno a riavvicinarsi chi si era allontanato. Mentre per chi è single, sembra proprio sia giunto il momento giusto per trovare l’anima gemella.

Per quanto riguarda la salute i nati sotto questo segno si sentiranno più grintosi ed energici e più inclini al divertimento. Infine, per il lavoro, è arrivato il momento di raccogliere i frutti di quanto finora seminato.

Chi svolge un lavoro dipendente riceverà una promozione, che ripagherà tutti i sacrifici e i momenti no vissuti a inizio anno. Mentre, per chi è un libero professionista, si concluderanno contratti importanti e ci saranno nuove conoscenze che apriranno la strada a grandi occasioni. I nati sotto questo segno vivranno un’estate davvero indimenticabile.

