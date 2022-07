Il cielo dell’estate si presenta ricco di eventi significativi che ci affascinano e ci fanno riflettere. È proprio questo il senso dell’oroscopo, quello di ripensare le proprie azioni e di trovare sempre soluzioni nuove nel risolvere i piccoli e grandi problemi di quel percorso sorprendente che è la vita. Il 13 luglio il cielo ci regalerà una splendida Luna nuova, una super Luna, per essere precisi. Questo fenomeno si verifica quando il nostro Satellite raggiunge il perigeo, il punto più vicino alla Terra seguendo la sua orbita. La vedremo più grande e splendente e illuminerà la notte serena e punteggiata di stelle. Ci inviterà a rivedere le nostre sconfitte e a considerarle come parte integrante di un percorso. Le storie di successo iniziano da un fallimento: potrebbe essere questo il motto della settimana.

Lasciarsi alle spalle le sconfitte per ripartire di nuovo

Settimana stellare per Ariete e Gemelli che avranno un’estate al top.

Per gli Ariete ci sarà un periodo di lavoro intenso ma gratificante. Alcuni desideri si stanno realizzando e prendono forma dopo un periodo di incertezza. Occorrerà molta energia per tener testa a tutti gli impegni, ma i nati di questo segno ne hanno a bizzeffe. Salvo poi crollare spossati sul divano. In questa settimana la vita familiare sarà in primo piano così come l’organizzazione della casa. La fortuna continua a baciarli spingendoli a volte a strafare. Le stelle consigliano prudenza negli acquisti.

Per i Gemelli continua la fortuna in amore con Venere nel segno che vi rimarrà fino al 18 luglio. La Luna nuova porterà una ventata di freschezza necessaria per scrollarsi di dosso ogni residuo di sconfitte passate e per progettare un’estate al top.

Settimana stellare per Ariete e Gemelli e occasioni fortunate per altri 2 segni zodiacali favoriti dalla Luna piena in Capricorno

La Luna piena darà una scrollatina alla vita del Capricorno che vive un momento abbastanza felice dopo un periodo piuttosto faticoso. Aria di ripensamenti e di riprogettazioni anche per lui. Si tinge di rosa la vita sentimentale che va a gonfie vele e costringe questa specie di istrice a ritirare le spine e ad aprire il suo cuore. Tenera e romantica la vita di coppia. Per i single innamoramenti in vista se si ha di fronte chi è capace di rapire il cuore.

E il Leone? L’indomito re della foresta sta attraversando una fase travagliata. Lo scettro del comando è pesante da tenere in mano. Continue lotte di potere attraversano la sua vita, ma è quello che i nati di questo segno desiderano più di ogni altra cosa: stare sempre nell’arena. Gli astri ci ricordano che la determinazione apre sempre nuove opportunità e ci fanno vivere esperienze luminose.

