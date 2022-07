Eccoci finalmente in estate, il momento più atteso dell’anno. Spensieratezza, svago e vacanze a portata di mano e più tempo libero per tutti. Cosa ci riservano le stelle? Nel cielo di luglio ci sono transiti e movimenti interessanti. Marte entrerà nel segno zodiacale del Toro il 5 luglio scombinando gli assetti precedenti. Cosa cambierà per noi? Nella mitologia Marte è il dio della guerra e in astrologia mantiene le caratteristiche del combattente. È il Pianeta dell’azione, del movimento e della forza che si mette in atto per raggiungere i propri obiettivi.

Nel segno del Toro Marte perde un po’ della sua forza d’azione e gioca in difesa. Il Toro è un segno di terra legato agli aspetti materiali della vita, quelli che danno sicurezza. Marte diventa più lento e perde in irruenza per guadagnare in ostinazione. Non più colpi di testa ma tenacia e resistenza saranno le tattiche vincenti. Vediamo quale sarà l’impatto sui segni zodiacali.

Tanto rimuginare senza arrivare a una decisione concreta

Tempi duri per l’Acquario con Marte in Toro che rende difficile il cambiamento e l’azione. I nati nel segno hanno già una certa difficoltà a tradurre in pratica le loro idee geniali e la loro creatività. Vivono più nel mondo della progettazione che in quello della realizzazione pratica. Marte in Toro accentua questa tendenza rendendoli ancora più lenti e indecisi. Tanto tempo speso a rimuginare senza mai arrivare a una decisione pratica e concreta. I rapporti con i colleghi di lavoro e con i collaboratori potrebbero risentire di questa situazione. Le stelle consigliano di non mettere a dura prova la pazienza di chi ci circonda e di essere più pratici ed essenziali. E soprattutto di evitare le battaglie di principio che generano solo tensioni. Un po’ di diplomazia non guasta mai.

Tempi duri per l’Acquario con Marte in Toro dal 5 luglio mentre un altro segno zodiacale volerà sulla cresta dell’onda

Il transito si rivelerà invece molto buono per i Cancro che riceveranno tanta energia e avranno entusiasmo e voglia di fare. Marte in Toro favorisce la realizzazione dei progetti e ci farà provare piacere in quello che facciamo. Grande impegno nel lavoro e soddisfazioni in vista. Le stelle favoriranno anche una sessualità più intensa e gli approcci al partner diventeranno più audaci. Si correrà il rischio di non saper controllare la fame di avventura che potrebbe rivelarsi eccessiva. I pianeti consigliano di sfruttare con giudizio le occasioni di successo. E di non perdersi dietro le relazioni frivole, dei veri fuochi di paglia, ma di mirare a qualcosa di più coinvolgente e duraturo.

Lettura consigliata

A luglio finalmente questi segni zodiacali coroneranno i loro sogni nel lavoro e in amore sotto l’influsso di Venere in Gemelli