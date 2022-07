Dopo la Superluna delle Fragole a giugno e quella dei Cervi a luglio, eccoci nel bel mezzo di un nuovo ciclo lunare in formazione. Da giovedì 28 è partita la Luna nuova sotto il segno del Leone, dove vi resterà fino ad oggi. Da domani, invece, l’astro lunare passerà prima in Vergine, poi in Bilancia per due giorni (2 e 3 agosto), infine in Scorpione dal 4 al 6. Infine la troveremo in Sagittario e Capricorno prima dell’approdo in Acquario l’11 del nuovo mese.

Il giorno dopo avremo la gioia di assistere alla nuova Luna piena, quasi a ridosso della notte di San Lorenzo. Per milioni di italiani saranno giorni di svago e relax, ferie ed evasione dalla routine e/o dalle città. Al mare o in montagna, nei parchi o comunque all’aperto, gli occhi saranno all’insù a mirare lo spettacolo delle stelle. Per gli esperti, la pioggia di stelle cadente sarà concentrata tra l’11 e il 13 agosto.

Vediamo pertanto cosa prevedono di buono gli astri nelle prossime 2 settimane circa. Anticipiamo solo che la Luna nuova nasce in Leone e porta amore e tanta fortuna ad alcuni segni dello zodiaco.

La posizione dei pianeti a inizio agosto

Assistiamo da alcuni giorni a un transito di stelle dalla casa del Cancro a quella del Leone. È stato il caso del Sole nella giornata di sabato 23 (il 24 agosto passerà in Vergine), mentre per il passaggio di Venere attenderemo il 12 del nuovo mese. Infine il 5 avremo il transito di Mercurio da Leone in Vergine (e il 27 in Bilancia).

Quanto alle altre stelle, vediamo anzitutto la posizione di Marte e Giove in questi giorni. Il primo resterà ancora in Toro (dove staziona ancora Urano) fino al 21 del nuovo mese, quando passerà in Gemelli. Il grande pianeta Giove, invece, è ancora in Ariete, anche se retrogrado. Stessa sorte, infine, per Saturno retrogrado in Acquario.

La Luna nuova nasce in Leone e porta amore e fortuna a 5 segni zodiacali

Per gli esperti di astri, l’estate 2022 sarà la stagione al top anzitutto per i 3 segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. Saranno queste le case zodiacali maggiormente influenzate dalle buone stelle.

I nati sotto il segno del Leone sono in uno stato di grazia a 360°, e tutto ciò che inizieranno adesso porterà loro tanta fortuna.

Per i Sagittario, invece, il periodo migliore dell’estate sarà a metà agosto quando avremo Venere e Giove molto favorevoli. Proprio la giornata del 15 agosto potrebbe segnare e/o significare qualcosa di importante, specie in amore. Più in generale, gli amici di questo segno risulteranno assai richiesti e affascinanti. L’unica nota dolente riguarderà il campo dei soldi, dove le uscite saranno tante e a tratti inutili.

A seguire troviamo i 3 segni di aria (Bilancia, Gemelli e Acquario), che tra luglio e metà agosto vivranno sulla cresta dell’onda.

Per gli amici Gemelli e Acquario, in particolare, Giove e Saturno sono favorevoli nel campo del lavoro e delle iniziative. Il campo dei soldi e della professione vanno a gonfie vele. Ad agosto, invece, Venere perde parte dell’influsso che ha donato da fine giugno a luglio, generando qualche dubbio in amore.

