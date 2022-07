Come pulire i fichi d’India senza pungersi e 3 ricette per mangiare il frutto

Mangiare la frutta ci viene sempre consigliato perché sarebbe ricca di vitamine, fibre, sali minerali e acqua. In ogni stagione dell’anno troviamo nei negozi e sulle bancarelle del mercato tante varietà. Mele, pere, arance, ciliegie, pesche, albicocche e anche frutti particolati come il mango, l’avocado e l’ananas e tanti altri possono darci gusto e sostanze benefiche.

Un frutto messicano ormai diffuso in molte altre parti del Mondo ha una buccia piena di spine e la polpa di vari colori differenti. Parliamo del fico d’India.

Se ne trovano gialli, arancioni, verdi, viola. Il frutto ha una polpa dolce con dei semini. La difficoltà sta spesso nel maneggiare il fico d’India perché la buccia presenta delle spine. Per poterlo finalmente mangiare, quindi, prima bisogna conoscere come pulire i fichi d’India senza pungersi.

Alcune tecniche

Per prima cosa è bene indossare dei guanti robusti prima di maneggiare i fichi d’India. Adesso possiamo metterli in una bacinella e far scorrere dell’acqua corrente per qualche minuto. Dopo che abbiamo ammorbidito un po’ le spine, passiamo una spazzola pulita sulla buccia. Tolte le spine rilaviamo i fichi. Adesso mettiamone uno su un tagliere e incidiamolo per il lungo per estrarlo dalla buccia.

In alternativa, prima di sbucciarli bisognerà immergere i fichi d’India in acqua. Possiamo usare una bacinella o il lavello chiuso con un tappo. Lasciare in ammollo per 30 o 60 minuti. Sempre indossando i guanti, prendiamo i fichi e mettiamoli su un piatto o un tagliere. Adesso infilziamo una forchetta nel centro e tagliamo le estremità. Poi incidiamoli per il lungo e srotoliamo la buccia.

3 idee per mangiarli

Potremmo mangiare i fichi affettandoli con coltello e forchetta. Per presentarli in modo simpatico, possiamo spalmare un crostino di pane con del formaggio morbido e adagiarvi sopra una rotellina del frutto.

Con i fichi d’India si può anche condire la pasta. Mentre cuoce, sbucciamo e passiamo due frutti. Ora in una padella mettiamo del burro e uno spicchio d’aglio e poi versiamo delle alici sott’olio. Dopo un paio di minuti sfumiamo con un po’ di vino bianco e poi aggiungiamo la purea di fichi d’India. Continuiamo a cuocere per 10 minuti e infine condiamo la pasta al dente.

Per fare una golosa gelatina, otteniamo 500 ml di succo di fichi d’India prima frullandoli e poi filtrando la polpa con un colino. Mettere il liquido in una pentola insieme a 250 ml di acqua, 150 g di zucchero e 70 g di amido di mais. Cuocere mescolando a fuoco basso fino ad addensarlo. Inumidire delle formine, versare il composto e lasciare in frigorifero per almeno 8 ore.

Infine, con questo frutto particolare potremmo preparare in casa un liquore.

