5 lavori da fare in orto ad agosto riguardo cetrioli o peperoni e zucchine

Tra le stagioni dell’anno dense di mille cose da fare in orto o giardino, l’estate regna sovrana. La natura dona il suo ricco carico di frutta e verdura e la vegetazione raggiunge spesso il suo apice nei mesi caldi. Orto, campi e giardini sono un exploit di colori, sapori e nutrienti.

Vediamo in questa sede 5 lavori da fare in orto ad agosto riguardo cetrioli ovvero altri ortaggi comuni di stagione.

L’irrigazione prima di tutto

Un primo aspetto da curare attentamente riguarda l’annaffiatura, stando molto attenti al clima e/o le esigenze della pianta. Ad esempio le esigenze di acqua per angurie e meloni muta a seconda delle coltivazioni in serra o all’aperto. Per i pomodori l’acqua è essenziale in quanto sono prossimi alla maturazione (di agosto), e acqua e sole sono vitali per maturare.

L’ideale sarebbe bagnare gli ortaggi al mattino presto, prima del sorgere del sole. In tal modo durante la giornata l’acqua in eccesso sarebbe tutta evaporata, evitando pericolosi acquitrini. Infine vale sempre la regole di evitare di bagnare direttamente foglie e frutti per non compromettere la salute delle piante.

Installiamo i tutori

Per pomodori e peperoni potrebbero rendersi indispensabili i tutori, ossia i sostegni per evitare che le piante ricche di frutti si pieghino su sé stesse. Ad esempio si possono sfruttare le canne essiccate e poste a sostegno delle piantine di peperoni. Oppure le reti metalliche utilizzate in carpenteria edile, specie nel caso delle vegetazioni più alte e/o più abbondanti.

In tal modo i frutti non starebbero a contatto con il terreno evitando eventuali marciumi, specie dopo un’innaffiatura. Una soluzione che, a dire il vero, andrebbe bene anche nel caso dei pomodori.

Attenzione alle erbacce

L’estate è la stagione d’oro anche per le erbe infestanti, specie in un orto ricco di acqua e fertilizzanti vari.

A tal fine il terreno andrebbe saltuariamente sarchiato per due precise ragioni. Da un lato per eliminare le erbe infestanti, che andrebbero a competere con i nostri ortaggi. Dall’altro per rimuovere e ossigenare il terreno, considerato che le elevate temperature diurne a volte formano delle vere e proprie croste superficiali.

5 lavori da fare in orto ad agosto riguardo cetrioli o peperoni e zucchine

A volte quando l’acqua disponibile scarseggia può rivelarsi essenziale anche la pacciamatura del terreno. In tal caso la distesa di un leggero strato di paglia sotto le radici può rivelarsi utile per molteplici funzioni. Primo, evita un eccesso di evaporazione dell’acqua e protegge le radici dai raggi violenti del sole. Inoltre contrasta la diffusione delle erbacce, almeno a ridosso della stessa pianta.

Quando prevenire è meglio che disperare

Infine alcuni esperti suggeriscono di dotarsi di reti anti grandine nel caso di orti ricchi di frutti e forti tempeste in arrivo. È noto che lo scontro violento tra masse di aria notevolmente differenti può dare origine a temporali decisamente violenti. Simili scenari non sono affatto da escludere, considerate le temperature anomale di questi giorni.

Nel caso di colture delicate come peperoni e pomodori, tali reti anti grandine possono rappresentare un argine alla possibile distruzione del raccolto.

