Finito l’entusiasmo di inizio anno, quasi tutti siamo ormai tornati alla normale routine quotidiana. Febbraio ci mostrerà realmente come sarà la nostra vita nel 2022. Dopo aver girato pagina dall’anno precedente, siamo veramente pronti per un nuovo inizio. Ma febbraio è anche il mese dell’amore. La festa di San Valentino si avvicina e quest’anno alcuni segni spiccheranno in fortuna e riceveranno buone notizie proprio nel periodo di San Valentino. Vediamo quali.

La Luna crescente accompagna i segni fortunati verso la festa dell’amore

Un nuovo inizio e una carica di energia è alle porte per alcuni segni. Si dice che la Luna crescente ci aiuti a entrare in sintonia con le nostre emozioni e a mettere in pratica i progetti che abbiamo maturato con la Luna nuova. Ebbene, quale periodo migliore, per riflettere e crescere dal punto di vista emotivo e relazionale, del mese di febbraio? Vediamo quali sono i segni che stanno per ricevere ottime notizie ora che San Valentino si avvicina.

Quali saranno i segni fortunati nel mese di San Valentino? Per chi ci crede, l’oroscopo non ha dubbi: a spiccare più degli altri nelle prossime settimane saranno i segni dell’Ariete, del Leone e della Bilancia. Per questi segni, e per i loro partner, questo San Valentino sarà davvero speciale. Vediamo perché.

Freschezza e vitalità per l’Ariete

Il colore simbolo del segno dell’Ariete è il rosso, che si sposa benissimo con il periodo di San Valentino ed è simbolo universale dell’amore. I nati sotto il segno dell’Ariete sono famosi per la loro energia, iniziativa e intraprendenza. Sono tutte qualità che, se messe in pratica nella vita emotiva, porteranno a un grandissimo affiatamento di coppia. L’Ariete porterà novità e vitalità nelle proprie relazioni durante il mese di febbraio.

La luna crescente nel mese di San Valentino porta un vortice d’amore nella coppia per questi tre segni fortunatissimi

La Luna crescente nel mese di San Valentino sarà foriera di grandi novità anche per il Leone. I Leoncini, già di norma estroversi e passionali, avranno una marcia in più nel mese di febbraio. Saranno loro a rinnovare la passione nella coppia preparando una sorpresa al proprio partner, che farà scintille d’amore proprio a San Valentino.

La Bilancia fa progetti per il futuro

La Bilancia, si sa, ci tiene ad essere sempre al top, sia dal punto di vista fisico, sia per quanto riguarda il benessere interiore. Ed è questo equilibrio emotivo che permetterà ai nati sotto il segno della Bilancia di gettare le basi per grandi progetti per il futuro in questo San Valentino. Saranno loro l’ancora della coppia, per traghettare verso nuovi lidi.

Ma a febbraio inizia anche l’anno della Tigre. Ecco quali saranno i segni più fortunati quest’anno.