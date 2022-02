Lo SPID è l’acronimo di Sistema Pubblico di identità digitale. Questo sistema ci permette di accedere ai servizi online delle pubbliche amministrazioni, sia a livello statale che locale. Lo SPID, ad esempio, ci servirà per interagire con l’INPS, per richiedere alcuni Bonus oppure per richiedere l’ISEE.

Esistono però tre livelli di SPID e non tutti i provider di identità digitale, ossia i soggetti che ci forniscono lo SPID, rilasciano tutti 3 i tipi.

Ogni tipo di SPID corrisponde ad un livello di sicurezza maggiore. In base al servizio della Pubblica Amministrazione di cui avremo bisogno servirà, per l’accesso, un certo di livello di sicurezza.

Vediamo ora le caratteristiche dei tre livelli di SPID e quale tipo rilasciano i diversi provider secondo quanto indicato dall’Agenzia per l’Italia Digitale.

Pochi sanno che si possono richiedere SPID di 3 livelli diversi da casa a seconda dei servizi di cui abbiamo bisogno

Lo SPID di livello 1 è il più elementare. Permette l’accesso ai servizi solo tramite l’inserimento del nome utente e della password. Tutti i tipi di SPID hanno questi dati per l’accesso. Potremmo parlare di un livello base che si arricchisce con parametri di sicurezza in più nei livelli successivi. Tutti i provider d’identità digitale forniscono questo tipo di SPID.

Di livello 2

Questo è lo SPID più diffuso e viene richiesto ad esempio se dobbiamo caricare dei documenti su una piattaforma della Pubblica Amministrazione. In questo caso oltre all’immissione delle credenziali dello SPID di livello 1, quindi nome utente e password, viene richiesto anche di digitare un codice OTP. Questo codice è una sequenza di numeri che viene utilizzato una sola volta e la cui validità dura pochi secondi. OTP, infatti, significa One Time Password ossia password valida una sola volta. Questo codice si genera e fornisce in 3 modalità diverse:

arrivando sul nostro cellulare con SMS;

comparendo su un dispositivo dedicato come un token;

essendo formulato da un’App fornita dal gestore dell’identità digitale.

Tutti i gestori di identità digitale attualmente possono fornire lo SPID di livello 2 con alcune differenze. Tim Id, SPIDItalia by Register.it, Sielte Id, PosteId, NamirialId, Lepida, Intesa Id forniscono l’OTP anche tramite SMS in modo gratuito. InfoCert Id può inviare il codice anche per SMS ma a pagamento mentre Aruba SPID Id non contempla questa possibilità.

Di livello 3

Al momento è il più alto livello di sicurezza e si richiede soprattutto ad aziende o persone giuridiche. In questo caso oltre all’immissione delle credenziali, si richiede anche un supporto fisico come, ad esempio, una smart card fornita dal provider SPID.

Non tutti i provider lo forniscono però: solo Sielte id, PosteId e Aruba Id.

Dunque pochi sanno che si possono richiedere SPID diversi per ogni livello di sicurezza, a discrezione del cittadino.

