Le ricette colorate e ricche di profumi hanno sempre una marcia in più, perché rapiscono la vista prima del palato. La cucina iberica è, per definizione, una cultura culinaria di colori e incredibili profumi, come testimonierebbe questo classico della cucina spagnola.

Molti pensano alla paella come a un piatto prettamente estivo, per via della presenza importante di pesce. Eppure, le varianti di questa ricetta sono davvero tantissime.

Ecco una possibile variante invernale del piatto, da preparare comodamente nel forno di casa. Vediamo come farla, ma soprattutto, vediamo i i 3 errori da evitare assolutamente nella sua riproduzione.

Gli ingredienti necessari per la ricetta (dosi per 4 persone)

350 grammi di riso parboiled circa;

200 grammi di pollo;

200 grammi di maiale;

700 grammi di cozze lessate;

un etto di salame piccante a cubetti;

un etto di prosciutto cotto a cubetti;

150 grammi di piselli;

un peperone giallo piccolo;

un peperone rosso piccolo;

200 grammi di polpa di pomodoro

una bustina di zafferano;

prezzemolo q.b.;

cipolla q.b.;

olio d’oliva q.b.;

brodo di carne q.b.;

sale a piacere;

10 gamberoni per decorare (facoltativi).

Rendiamo il riso con pollo e verdure al forno un piatto unico grazie a questa versione invernale della paella valenciana

Iniziare sciogliendo lo zafferano in acqua tiepida e facendo aprire le cozze. Tenerne qualcuna intera per decorare e sgusciare le altre. Ridurre in piccoli cubetti il salame piccante, il prosciutto cotto, la carne e i peperoni.

Rosolare i cubetti di carne con poco olio in padella bassa e molto capiente (adatta per il forno). Eliminare la carne e, nello stesso tegame, aggiungere cipolle e prezzemolo. Aggiungere anche la polpa di pomodoro, salare il tutto e cuocere per una decina di minuti.

Spargere il riso sul sugo appena preparato, poi i cubetti di carne, peperoni, cotto e salame. Aggiungere anche i piselli e le cozze, a strati, fino a esaurire gli ingredienti. Versare sopra lo zafferano e coprire con il brodo.

I passaggi finali e i 3 errori imperdonabili

Portare a ebollizione, coprire il tegame con alluminio e infornare a 250 gradi. Di tanto in tanto verificare se occorre aggiungere brodo. 5 minuti prima del termine del tempo di cottura del riso, aggiungere le cozze ed eventuali gamberoni e terminare la cottura senza alluminio.

Per una buona riuscita del riso con pollo e verdure è fondamentale evitare di:

cuocere troppo poco la carne;

mescolare il riso dopo l’aggiunta del brodo;

lasciare il tegame in forno senza brodo.

Dunque, rendiamo il riso con pollo e verdure una vera prelibatezza con questa squisita ricetta valenciana.

Per approfondimenti

Tutti pazzi per questo ghiotto risotto alla zucca perché nasconde un ingrediente davvero speciale