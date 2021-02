Prepariamo la gustosa minestra di ceci perfetta per scaldarsi in inverno. Si tratta di un piatto unico particolarmente gustoso ed energetico. Infatti i ceci, oltre ad essere economici e buonissimi, sono legumi proteici che donano molta energia. Questo li rende un ingrediente adattissimo per preparare questa minestra in grado di soddisfare tutta la famiglia, di scaldare e di creare un’atmosfera domestica.

Ingredienti

Per preparare la minestra di ceci per 4 persone abbiamo bisogno di:

500g di ceci precotti;

300g di pasta da minestra;

100g di passata di pomodoro;

2 spicchi d’aglio;

acqua q.b.;

olio extravergine d’oliva q.b.;

rosmarino q.b.;

sale q.b.;

pepe nero q.b..

Per un risultato ancora più gustoso possiamo sostituire l’acqua con un brodo vegetale o di carne. Se vogliamo possiamo anche non mettere la pasta ma mangiare questa minestra di ceci con dei bei crostini caldi e abbrustoliti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Prepariamo la gustosa minestra di ceci perfetta per scaldarsi in inverno

Per prima cosa mettiamo a scaldare dell’acqua (o il brodo) in una pentola suo fuoco. In un’altra pentola dai bordi alti versiamo un filo di olio e lasciamo rosolare leggermente l’aglio. Leviamolo e versiamo tutti ceci; lasciamoli cuocere qualche minuto mescolando costantemente. Aggiungiamo quindi tutta la passata di pomodoro e giriamo bene. Infine aggiungiamo l’acqua calda necessaria per ricoprire tutto e saliamo e pepiamo a piacere. Lasciamo cuocere tutto assieme per circa 15 minuti.

Ora rimuoviamo momentaneamente una parte dei ceci: mettiamone da parte la quantità che vogliamo, quindi con un mixer ad immersione frulliamo tutto il contenuto della pentola. Ora versiamo di nuovo i ceci interi che abbiamo appena levato e buttiamo anche la pasta. Se necessario o se vogliamo la minestra più liquida aggiungiamo altra acqua. Aggiungiamo anche qualche pezzettino di rosmarino fresco e terminiamo così la cottura della pasta.

La nostra minestra di ceci è quasi pronta per essere servita! Dividiamola in porzioni e in ciascun piatto versiamo un po’ di olio extravergine d’oliva crudo. Il risultato sarà una vera delizia invernale, dal sapore avvolgente e vellutato.