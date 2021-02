La lavatrice è senza alcun dubbio un elettrodomestico che non può mancare in una casa. Il lavaggio dei vestiti è importante, così come la scelta del detersivo e dell’ammorbidente da utilizzare. E se potessimo produrre il detersivo da soli in casa? Scopriamo come fare in casa un detersivo liquido per lavatrice economico e funzionale.

Occorrente

Per fare il detersivo liquido per lavatrice abbiamo bisogno di:

450g di acqua;

400g di detersivo per piatti ecologico;

100g di citrato di sodio liquido;

30g di soda Solvay;

20g di sapone di Marsiglia grattugiato.

Il citrato di sodio si trova tranquillamente online o si può autoprodurre; serve a rendere meno dura l’acqua, eliminando quindi i sali. Il sapone di Marsiglia è un anti-schiuma (troppa schiuma è dannosa per la lavatrice). Il detersivo per piatti emulsiona i grassi, mentre la soda aiuta a scioglierli.

Procedimento e utilizzo

Scopriamo come fare in casa un detersivo liquido per lavatrice economico e funzionale. Per prima cosa in un contenitore ampio sciogliamo tutta la soda dentro l’acqua. Aggiungiamo poi il sapone già grattugiato e facciamo sciogliere anche questo. Uniamo anche il citrato e il detersivo per piatti e mescoliamo bene tutti gli ingredienti fino ad ottenere un liquido piuttosto denso. Versiamo il nostro detersivo dentro un contenitore.

Questo detersivo si conserva tranquillamente per molti mesi. Si tratta però di un prodotto molto alcalino, quindi non va usato su tessuti delicati come la lana e la seta. Funziona perfettamente su tutti i capi colorati ed è ideale se utilizzato a basse temperature (fino a 40 °C). Prima di versare il nostro detersivo in latrice ricordiamoci sempre di agitare bene il contenitore.

Si tratta di un prodotto davvero molto valido ed efficace e per questo ne basta pochissimo per ottenere un buon bucato pulito. L’ideale è provare vari dosaggi e capire qual è il più adatto alle nostre necessità.