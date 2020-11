La tendenza degli ultimi mesi, in termini di moda, ha imposto un imperativo categorico: il ritorno del vintage. L’abbigliamento retrò ha sempre avuto un suo fascino, ma ora più che mai è deciso a calcare tutte le passerelle della moda italiana e non. Che la moda sia passeggera è un dato di fatto, sia chiaro. Ma, finché il ritorno al passato sarà una regola, quali sono i capi vintage che potrebbero essere nell’armadio e che vanno ora di moda?

Re indiscusso il Jeans a vita alta

Tra i capi vintage di tendenza dell’ultimo anno, regna certamente sovrano il Jeans con la vita alta. Se gli anni novanta avevano visto Britney Spears o la Beckham lanciare la moda del Jeans a vita bassa, la tendenza è ora di segno opposto. Niente più intimo che traspare dai Jeans portati con la vita bassa; piuttosto, un jeans sopra l’ombelico, sul quale indossare un bel maglioncino Crop. A potersi intravedere può essere, infatti, la pancia, che si accompagna ad un bel paio di sneakers di tendenza.

La moda ha dettato anche un ritorno ai cappotti stretti lungo la vita, sagomati al punto da far intravedere le graziose forme del corpo. E che dire dell’occhiale da sole allungato, i famosissimi cat-eye, protagonisti del passato delle grandi dive degli anni sessanta. Il pantalone a zampa, presente praticamente nell’armadio di ogni donna, può essere invece indossato con una elegantissima décolleté in vernice sempre alla moda.

Maglioncini con scollatura, tessuto Chanel e accessori per capelli

Tra i capi vintage che potrebbero essere nell’armadio e che vanno ora di moda anche il tweed, Più conosciuto come tessuto Chanel. Si tratta di maglioncini o minigonne a piccoli quadretti all’apparenza grezzo, rappresentativi per eccellenza del famoso marchio. E chi non rammenta, poi, i maglioncini fatti tessere su misura, composti da sole maniche e girocollo? Si tratta di una tendenza proprio degli ultimi mesi, in cui tali maglioncini sono indossati con un top aderente sotto e si declinano in perfetti colori autunnali.

Anche gli accessori per capelli sono fondamentali per un ritorno al vintage. Fasce etniche, elastici vaporosi e appariscenti e foulard lasciati pendere a raccogliere un’elegante coda bassa, sono tutti un’etichetta di stile. D’altronde si sa, il passato è sempre un monito per il futuro, anche in fatto di moda!