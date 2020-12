Una delle prime regole che tutti i risparmiatori dovrebbero conoscere è che non è mai una buona idea tenere fermi i propri risparmi. Questo significa non lasciare mai i propri averi a languire in un conto bancario per anni, se non decenni, senza investirli.

Ma come muoversi in un mondo che sta diventando ogni giorno più difficile e competitivo? Per iniziare a muoversi nel mondo degli investimenti è importante informarsi a fondo. Ecco perché oggi analizzeremo il classico intramontabile che tutti quanti i risparmiatori dovrebbero conoscere prima di investire.

Come crearsi delle basi

Prima di affrontare un libro che ha formato generazioni di investitori, è importante partire dalle basi. Vi sono diversi modi per crearsi delle basi in ambito finanziario.

Ma per chiunque non voglia iscriversi ad un corso universitario le strade sono principalmente due. La prima può essere quella di formarsi attraverso una formazione accademica online di livello.

Vi sono alcuni siti che permettono di farsi una formazione online di altissimo livello praticamente a costo zero. Questi siti offrono corsi sia in italiano che in inglese, e permettono di imparare seguendo i propri tempi e le proprie necessità.

Un altro metodo è quello di leggere dei libri di base. Cercando su Amazon si possono trovare degli ottimi libri a basso prezzo che permettano di formarsi in maniera facile e relativamente veloce.

L’investitore intelligente

Una volta fatto questo, si può passare al capolavoro che ogni investitore conosce e conserva gelosamente, ossia “L’investitore intelligente“. Questo libro è stato pubblicato settanta anni fa dal professore prediletto del più grande investitore dei nostri tempi, Warren Buffett. Nel suo libro Benjamin Graham, allora professore in una delle più note università americane, spiega le regole cardine dell’investimento sicuro.

Quindi, più che regole per fare in poco tempo dei soldi facili, l’Autore illustra come mettere a segno degli investimenti sicuri sul lungo periodo. Segreti che ogni risparmiatore, che desidera veder crescere i propri averi in maniera tanto constante quanto sicura non potrà non amare.

Detto questo, abbiamo spiegato quale è il classico intramontabile che tutti quanti i risparmiatori dovrebbero conoscere prima di investire.