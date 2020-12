Per chi ricerca rendimenti elevati ma con alta garanzia di restituzione del capitale, potrebbe essere interessante una obbligazione del comparto farmaceutico. È un bond emesso da una multinazionale con sede in Israele e ha una cedola del 3,15%.

Nell’articolo, l’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa rivela come ricevere sul conto corrente 315 dollari all’anno investendo 10mila dollari su questo bond.

Una obbligazione con un rendimento che si avvicina al 4% annuo

Gli investitori sono alla ricerca del rendimento perduto. Un mare di liquidità ha invaso i mercati finanziari da marzo, spingendo in alto i prezzi delle obbligazioni governative. Ne è seguito un calo dei rendimenti che, in alcuni casi, sono scesi sotto zero.

Questo fenomeno è riscontrato nei Buoni del Tesoro Poliennale con una durata residua fino a cinque anni. Per investire nel primo BTP che abbia un rendimento positivo occorre puntare sul luglio 2026, che rende a scadenza un misero 0,01% netto.

Per puntare su rendimenti positivi e interessanti, occorre aumentare il rischio e puntare su obbligazioni corporate, ovvero emesse da aziende. Come il bond di Teva Pharmaceutical, di cui gli Analisti di ProiezionidiBorsa hanno effettuato un’attenta analisi.

Come ricevere sul conto corrente 315 dollari all’anno investendo 10mila dollari

Teva Pharmaceutical Industries è una multinazionale della farmaceutica israeliana. Attraverso la succursale olandese ha emesso un titolo obbligazionario che ha le seguenti caratteristiche. Ha scadenza nell’ottobre del 2026, ha una cedola annuale del 3,15% ed è quotata in dollari (Isin: US88167AAE10).

Questa obbligazione ha dei punti di forza e dei punti di debolezza, come, d’altronde, ogni titolo. Partiamo dai punti di forza. Il rendimento è forse l’aspetto più interessante. Se si acquista il bond ai valori attuali, poco sopra i 97 centesimi, a scadenza si avrà un rendimento di circa il 3,7% annuo.

Anche la cedola rappresenta un altro fattore che rende interessante l’obbligazione. Avere l’obbligazione in portafoglio permette un flusso cedolare sul conto corrente di 315 dollari lordi ogni 10mila euro investiti.

Un punto debole dell’obbligazione

Attenzione, abbiamo scritto dollari, infatti l’obbligazione è in valuta americana. Il rendimento è soggetto all’andamento del rapporto di cambio tra le due valute, quella del dollaro e quella dell’euro. E questo è il maggiore punto di debolezza. Insieme al rating, che non è altissimo, doppia B negativa (BB-).

In conclusione, il bond di Teva Pharmaceutical è un ottimo strumento per diversificare l’investimento del portafoglio in obbligazioni. Tra l’altro il taglio minimo di acquisto è di 2.000 dollari. Ma attenzione al cambio euro/dollaro.

