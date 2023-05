Ci sono delle azioni che nel lungo periodo non fanno che crescere aumentando la loro capitalizzazione. Sono azioni che fanno capo a società che distribuiscono pochi o niente dividendi e sono, spesso, molto sopravvalutate. La forza di queste azioni sta nella loro capacità di creare valore e investire gli utili non nell’elargizione di lauti dividendi, ma nel fare crescere la società mediante investimenti che sostengono la crescita nel lungo periodo. Al termine della scorsa settimane le tre azioni più sopravvalutate tenendo conto di tre indicatori come rapporto prezzo su utili (PE), rapporto capitalizzazione su fatturato e capitalizzazione su EVBTDA sono risultate essere Ferrari, INWIT e Campari. Andiamo, quindi, a vedere le indicazioni per la settimana dell’8 maggio per le azioni più sopravvalutate del Ftse Mib.

La corsa inarrestabile delle azioni Ferrari rompe tutte le resistenze e si lancia verso quota 300 €

Il titolo Ferrari (MIL:RACE) ha chiuso la seduta del 5 maggio in rialzo dell’1,70% a quota 269,5 €, rispetto alla seduta precedente.

Ci eravamo lasciati alla chiusura del 4 maggio scrivendo Era da inizio febbraio che non si vedeva un rialzo così importante sul titolo. ….. Nelle prossime sedute, quindi, potrebbe essere decisivo il comportamento delle quotazioni in corrispondenza di area 267,7 €.

Questa resistenza è stata rotta in chiusura del 5 maggio e il suo superamento potrebbe spingere il titolo Ferrari verso aera 289 €, prima, e area 310 €, poi. Nel caso, invece, di rottura al ribasso, le quotazioni potrebbero scendere fino in area 254,4 €. Solo sotto questo livello, però, si potrebbe ipotizzare un’inversione ribassista.

Le indicazioni per la settimana dell’8 maggio per le azioni INWIT sono molto importanti in quanto alle prese con resistenze importanti

Le azioni Inwit (MIL:INW) hanno chiuso la seduta del 5 maggio in rialzo dello 0,36% rispetto alla seduta precedente a quota 12,58 €.

Tutti gli indicatori sono impostati al rialzo. Ci potrebbero essere, quindi, tutti i presupposti per il superamento di area 12,87 €. Sopra questo livello, poi, lo scenario rialzista potrebbe favorire il raggiungimento di area 14,7 €.

Qualora, invece, dovesse esserci una fase di debolezza, le quotazioni potrebbero scendere fino in area 11 €. Solo sotto questo livello, però, le azioni INWIT potrebbero invertire al ribasso.

Quando i tori vacillano sul Ftse Mib c’è una sola certezza, le azioni Campari: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Campari (MIL:CPR) ha chiuso la seduta del 5 maggio a quota 12,29 €, in rialzo dell’1,36% rispetto alla seduta precedente.

Rispetto all’ultimo aggiornamento, le azioni Campari hanno rotto al rialzo la resistenza in area 12,078 € e adesso potrebbero spingersi fino in area 13 €. Solo una chiusura giornaliera inferiore a 12,078 € potrebbe spingere il titolo nuovamente al ribasso.