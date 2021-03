A quanti capita? Rispettiamo fermamente la dieta fino all’ora di cena, ma poi arriva la fame nervosa e rovina tutti i nostri sforzi. Eppure c’è un rimedio, tanto efficace quanto banale. La geniale soluzione a cui nessuno pensa per aggirare la fame nervosa è: lavarsi i denti. Vediamo perché.

La geniale soluzione a cui nessuno pensa per aggirare la fame nervosa: lavarsi i denti

La soluzione è tanto banale da sembrare ridicola o surreale. Invece, è provato che lavarsi i denti diminuisce sensibilmente il senso della fame. Le motivazioni non sono prettamente scientifiche. Tuttavia, il sapore di menta e la sensazione di pulito in bocca sono dei forti deterrenti psicologici agli attacchi di fame.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Quando abbiamo i denti puliti, non vogliamo sporcarceli di nuovo: semplice.

Un rimedio molto usato dalle star di Hollywood

Il metodo è molto utilizzato dalle star di Hollywood, quando sono costrette a seguire diete molto ferree per particolari ruoli. Per esempio, se devono perdere peso molto rapidamente.

In un’intervista, il premio Oscar Matthew McConaughey l’ha dichiarato apertamente. Lavarsi i denti (o, alla peggio, masticare un chewing gum alla menta) è il vero segreto della sua dieta. Il miglior antidoto contro il desiderio di svuotare un barattolo di nutella.

Altri rimedi contro la fame nervosa

Esistono anche altri rimedi astuti per aggirare la fame nervosa quando arriva a far vacillare la nostra forza di volontà.

Uno di questo è stato menzionato sopra: masticare un chewing gum alla menta per circa quindici minuti. Ricerche provano che la masticazione, a lungo, plachi il senso della fame.

Inoltre il sapore del chewing gum simula l’effetto di pulizia che otteniamo lavandoci i denti. Non dobbiamo esagerare però. La masticazione è il primo step della digestione. Indurre il nostro corpo a cominciare un procedimento biologico che poi non avrà alcun seguito può non fargli bene.

Un altro rimedio è bere un bel bicchiere d’acqua colmo. L’acqua, specialmente se non ci va, ci lascia un senso di sazietà immediato, senza però innalzare in alcun modo le calorie ingerite.

Ultimo rimedio: andare a fare una passeggiata. È provato che passeggiare a passo veloce, così come correre, riduce il senso della fame.