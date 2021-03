Le macchie più ostinate sui vestiti sono una vera rogna, e spesso non si sa veramente come toglierle. L’unica soluzione è quella di portare il capo in lavanderia, prima di farlo però si può provare questo mix di prodotti che elimina anche le macchie più ostinate.

Molto spesso si prende dall’armadio un vestito o una t-shirt e si nota un’immensa macchia alla quale non si sa dare una spiegazione. A volta sono macchie molto semplici, come ad esempio residui di detersivo altre invece sono veramente difficili da rimuovere. Vediamo allora un mix di prodotti che elimina anche le macchie più ostinate.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Come salvare il bucato bianco e dire addio alle macchie

Seguiamo ora attentamente il procedimento. La prima cosa da fare è prendere la nostra camicia bianca o t-shirt e metterla all’interno di una bacinella. Poi all’interno di un pentolino mettere dell’acqua calda e del sapone per i piatti. Versare ora il liquido sulla macchia e attendere 15 minuti. Passati i 15 minuti con una spazzola grattare sulla macchia. Già al primo passaggio la macchia dovrebbe essere un po’ sbiadita.

Il secondo passaggio

Ora passiamo al secondo passaggio. Prendere sempre un pentolino e aggiungere 200 ml di acqua calda, due cucchiai di sapone per i piatti e 3 cucchiai di acido citrico. Questo si può acquistare in vari negozi eco, al supermercato e online. Versare questo potente mix sulle macchie e attendere un’ora. Al termine prendere sempre la spazzola e grattare via lo sporco.

È importante grattare bene fino a quando la macchia non svanisce completamente. Ovviamente più la macchia è larga e ostinata più bisogna grattare. Dopo aver fatto ciò la macchia dovrebbe essere sparita del tutto.

Per evitare di scolorire i capi si consiglia di usare questo mix di prodotti sui vestiti bianchi e non su quelli colorati. E se la macchia dovesse persistere allora non rimane che portarla in lavanderia perché purtroppo c’è poco da fare.

Approfondimento

Oggetto che molte donne hanno in casa che elimina ogni macchia dai tessuti.