La Redazione di Beauty di ProiezionidiBorsa aveva già spiegato, in questo precedente articolo, come poter apparire più belle in foto grazie al trucco. Uno dei difetti più visibili nelle fotografie è il doppio mento, ma con questo trucco nascondere il doppio mento non è mai stato così facile. La Redazione di Beauty spiegherà infatti come camuffare proprio questa zona, grazie a sapienti giochi di luci e ombre.

Scurire serve a rimpicciolire

Una regola che deve fare un po’ da “faro” nel trucco è che per rimpicciolire una determinata porzione del viso bisogna scurirla. Illuminarla o lasciare tale determinata zona di un colore chiaro non servirà a mimetizzare il difetto, anzi lo accentuerà.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Consigliamo quindi di stendere un fondotinta sul viso e di sfumarlo lungo il collo. La scelta dovrebbe cadere su un fondo “effetto lifting”. Esistono tanti fondotinta che servono a dare l’illusione di una pelle tirata. Dopodiché, basterà scurire tutta l’area sotto il mento con della terra abbronzante, per rendere il doppio mento già meno vistoso.

Una finitura opaca

Con questo trucco nascondere il doppio mento non è mai stato così facile, a patto che si segua un’altra linea d’azione. Per mimetizzare questo fastidioso effetto di mento doppio, bisogna anche opacizzare il tutto con della cipria dalla finitura matte.

Illuminare questa porzione del viso avrà il solo effetto di catalizzare l’attenzione proprio in questa zona. Quindi, dopo l’applicazione di fondotinta e terra, suggeriamo di opacizzare il tutto con un velo di cipria opaca e trasparente.

Un modo alternativo di applicare il blush

Una volta terminato il make up per mimetizzare il doppio mento, la Redazione vuole fornire ai lettori un ultimo consiglio. Il miglior modo per nascondere il doppio mento è quello di spostare l’attenzione verso un’altra zona del viso.

Nulla di meglio degli zigomi, che sarà possibile scolpire con della terra abbronzante, ma soprattutto con del blush in crema. Per applicarlo, consigliamo di applicare un po’ di blush in crema sul dorso della mano, immediatamente dopo il pollice.

Strofinare i dorsi dei due pollici di entrambe le mani e sfregare il tutto direttamente sugli zigomi. Niente pennelli, ma solo le due mani, per un effetto naturale e un’applicazione uniforme.