Al supermercato al banco frutta e verdura dovremmo comprare quest’ortaggio di stagione

Non sappiamo quale verdura comprare al supermercato? Questa assolutamente è da provare per le mille proprietà che presenta

Febbraio è uno dei mesi più freddi dell’anno. È l’ultimo mese prima dell’arrivo della primavera e anche in questo caso ci sono tanti cibi tipici di questo mese. Quando fa freddo è importante ancora di più mangiare bene e salutare. Soprattutto è importante andare a consumare cibi che vanno a rafforzare il nostro sistema immunitario, affinché non ci si ammala.

Qual è la frutta di febbraio

Partendo dalla frutta, che possiamo consumare tranquillamente durante uno spuntino di metà mattinata o pomeriggio, andiamo a vedere cosa comprende:

arancia;

cachi;

kiwi;

mandarino;

pere;

mele;

pompelmo.

Verdura di febbraio

La verdura invece, ricca di vitamine e minerali utili alla nostra salute, comprende:

broccoli;

carota;

cavolfiore;

sedano;

songino;

zucca;

spinaci.

Al supermercato al banco frutta e verdura dovremmo comprare il songino

Tra tutta questa frutta e verdura che abbiamo elencato, probabilmente salta all’occhio una in particolare. Siamo abituati a sentire parlare di mele, kiwi, mandarini, cavolfiore ma del songino no. Il songino è una verdura molto tipica del mese di febbraio, che sembrerebbe avere anche tanti benefici per quanto riguarda il nostro organismo.

Valori nutrizionali del songino

È una verdura facente parte della famiglia della valeriana. Può essere utilizzata per comporre insalatone oppure utilizzata normalmente come contorno. 100 grammi di songino corrispondono 20 kcal. Possiamo dire essere un valore veramente basso, per questo motivo viene utilizzata e consigliata, soprattutto, molto all’interno di un regime dietetico. Oltre a questo è ricco di fibre, minerali e vitamine. Le vitamine che ne fanno parte sono soprattutto quelle del gruppo C, che aumentano le difese immunitarie, vitamina E e anche acido folico. Tutte queste proprietà nutrizionali andrebbero a conferire al songino delle ottime proprietà anche terapeutiche.

I benefici del songino

Soffermandoci un momento su quelli che sono i benefici, potremmo restare veramente sorpresi. Infatti al supermercato al banco frutta e verdura dovremmo proprio acquistare il songino. Questo perché avrebbe delle proprietà eccellenti sulla salute. Partiamo dal fatto che sembrerebbe prevenire numerose malattie a livello cardiovascolare. Questa sua azione benefica è garantita dalla presenza anche di vitamine del gruppo B, oltre alla C ed E. In più favorirebbe le attività del fegato, reni e anche intestino. Questo aspetto va a spiegare come il songino sia indicato proprio per facilitare il transito delle feci. Infatti chi ha problemi di stitichezza potrebbe trovare miglioramenti assumendo quest’ortaggio.

Ha dunque delle proprietà lassative. Facilita la digestione dei grassi. Facendo parte della famiglia della valeriana, come quest’ultima, rientra tra le verdure più facilmente digeribili. Infatti è adatta a chi soffre di problemi legati alla cattiva digestione. Capita che alcune verdure, come anche frutti, siano più difficile da digerire rispetto ad altri. Con il songino questi tipi di problemi non dovrebbero esistere. Infine, non per importanza, è un alimento ricco di antiossidanti. Un alimento antiossidante è capace di rallentare l’invecchiamento cellulare, prevenendo alcune forme di malattie.