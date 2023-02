La tua pianta grassa non fiorisce? Occhio al concime, forse non scegli quello giusto. Le cose che non devi dimenticare di fare

Se pensi a una pianta che resiste a tutto, anche all’inesperienza di un pollice nero, sicuramente ti verrà in mente una pianta grassa. Infatti le simpatiche succulente non hanno troppe pretese e sono quasi immortali. Difficile non averne nemmeno una in casa. Quello che forse non sai è che possono anche fiorire e regalarci uno spettacolo stupendo.

Se hai pensato alle piante grasse come a una scelta di ripiego, probabilmente ti stupirai nel sapere che possono competere in bellezza con altre piante note per le loro splendide fioriture. Ma per godere di questo spettacolo meraviglioso devi ricreare alcune condizioni indispensabili e soprattutto fare attenzione alla concimazione.

Crea condizioni ottimali

Occuparsi delle piante grasse non è affatto difficile. Ti puoi quasi dimenticare di loro perché richiedono pochissime attenzioni. Ma per averle fiorite il discorso cambia. Perché le fioriture si verificano solo in condizioni ottimali di salute della pianta. Se le succulente sono mal nutrite o vivono in ambienti malsani e scarsamente illuminati, difficilmente fioriranno. In alcuni casi un impedimento può essere l’età della pianta. Infatti alcune varietà, come l’Echinocactus, fioriscono dopo aver raggiunto i 15 anni di età e mai prima. In questo caso un vivaista ci può dare le giuste informazioni.

Favorisci il riposo vegetativo

In altri casi ad impedire la fioritura è l’assenza di riposo vegetativo. Nelle nostre case, a temperature quasi costanti in inverno e in estate, le piante si disorientano e non percepiscono l’avvicendarsi delle stagioni. Non vanno quindi in riposo vegetativo. Se vuoi favorire la fioritura devi creare anche le condizioni perché le piante si riposino in inverno. Collocale in una stanza non riscaldata, a una temperatura tra gli 8° e i 15°, da ottobre a marzo sospendendo le annaffiature. In primavera puoi riprendere le normali cure e sicuramente le vedrai fiorire.

La tua pianta grassa non fiorisce? Scegli un concime povero di azoto

Le piante grasse non gradiscono tutte le varietà di concime. Non usare quello che hai in casa e che va bene per le altre piante perché potresti danneggiarle. Di solito i concimi universali sono ricchi di azoto. Ma le succulente sono abituate crescere in terreni poveri di questo minerale. Preferiscono invece un concime ricco di fosforo e potassio, sostanze che stimolano la fioritura. Somministralo a piccole dosi durante la fase vegetativa, in primavera e in estate. Opta per concimazioni frequenti ma a piccole dosi piuttosto che per poche concimazioni sovrabbondanti. Scegli preferibilmente un concime liquido perché le piante grasse non tollerano la persistenza di sali nel terreno.

Usa un vaso sufficientemente stretto

Le piante grasse non amano l’eccesso di acqua. Controlla che il vaso che le ospita abbia dei fori di drenaggio. In assenza, rivesti il fondo con dei ciottoli prima di aggiungere il terriccio. Questo eviterà che le radici marciscano. La tua pianta grassa non fiorisce comunque? Fai attenzione alla grandezza del contenitore. Un vaso troppo grande potrebbe essere responsabile della mancata fioritura. Le succulente devono stare strette per fiorire. Devi rinvasare solo quando le radici fuoriescono dal foro di drenaggio oppure quando ci sono tantissimi polloni alla base della pianta madre. Oppure quando i bordi del vaso non sono più visibili.