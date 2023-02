La verità è solo questa: ecco quanti soldi si risparmiano usando uno shampoo solido invece di quello liquido

Nessuno lo dice ma ecco quanti soldi spendiamo davvero per lavarci i capelli, e quanti ne risparmieremmo scegliendo il nuovo e utilissimo shampoo solido. La verità è solo questa: ecco quanti soldi si risparmiano.

Per lavarci i capelli spendiamo tantissimi soldi, ogni anno. Tra shampoo, balsamo, maschere nutrienti, olii districanti, schiume e tanto altro ancora, ci sono persone che spendono cifre davvero altissime.

Considerando una media di 3 lavaggi a settimana, con un flacone di shampoo da 250 ml riusciremo a effettuare all’incirca 30 lavaggi. E questo, in base anche al prezzo dello shampoo che sceglieremo per noi, peserà in maniera più o meno grande sul nostro portafogli.

Negli ultimi tempi, però, si sta facendo sempre più strada una soluzione oltremodo economica, oltre che vantaggiosa per il capello. Stiamo parlando dello shampoo solido.

Se ne sente molto parlare, ma, nella pratica, sono ancora pochissime le persone che hanno già deciso di provarlo. Questo prodotto, però, ha qualità davvero inaspettate, e donerà al nostro capello lo stesso livello di pulizia e lucentezza dei normali shampoo liquidi, anzi. A differenza degli shampoo tradizionali, quelli solidi sono privi di conservanti sintetici, e sono anche comodissimi da trasportare in valigia.

Scopriamo più nello specifico quali sono i vantaggi che derivano dall’utilizzo dello shampoo liquido, e facciamo subito un salto nel futuro.

La verità è solo questa: ecco quanti soldi e quanta plastica risparmieremmo scegliendo quest’ottimo prodotto pulente

Lavare i capelli, inoltre, è fondamentale sotto diversi punti di vista. Oltre a rimuovere le cellule morte dal cuoio capelluto, il lavaggio aiuta i nostri capelli a rimanere in salute, brillanti e forti.

Come se non bastasse, lo shampoo è un prodotto sgrassante, che riesce a catturare il grasso presente sui capelli e a trascinarlo via, esattamente come i migliori impacchi naturali. Infine, ma non per importante, è utilissimo anche per eliminare smog e polveri che rimangono sui capelli, soprattutto di chi vive in grandi città molto trafficate.

Ecco quanti lavaggi possiamo effettuare con lo shampoo solido

Ci sono tantissime tipologie di shampoo, che si adattano benissimo alle diverse situazioni della nostra vita. Quando abbiamo bisogno di una soluzione veloce e immediata, potremmo usare lo shampoo secco, facile da creare anche a casa.

Un prodotto che, invece, si adatterà perfettamente ad ogni momento della nostra vita è lo shampoo solido. Il vero vantaggio di questo shampoo è che, a differenza di quello liquido, è privo di acqua. Questo ci aiuterà a consumarne meno, usando solo ciò che ci sarà davvero necessario.

Per l’esattezza, un panetto di sapone solido da 100 grammi ci permetterà di lavarci i capelli circa 50 volte. Proprio così, con una sola confezione di shampoo solido copriremo ben 4 mesi. La verità è solo questa, e si tratta di un vero e proprio vantaggio in termini economici, e non solo.

Ottimo per l’ambiente e anche per viaggiare

Oltre ai vantaggi sopra elencati, è importante sottolineare anche l’impatto ambientale dello shampoo solido, davvero bassissimo. Questo prodotto, infatti, non necessita di flaconi, il che si traduce in un grande risparmio di plastica, ottimo per l’ambiente.

Inoltre la sua confezione di cartone, piccola e compatta, è molto comoda anche da portare in viaggio, poiché occupa pochissimo spazio.