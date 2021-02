Molte donne si ispirano ai look delle attrici e delle cantanti famose per dare una marcia in più al proprio stile. Lo fanno sia nel proprio guardaroba che nel make-up, ma anche nei capelli.

Oggi parliamo di questi ultimi e illustriamo una delle ultime tendenze in merito. Ecco la frangetta francese amata dalle star che incornicia il viso rendendolo dolce e armonico.

Il recente revival

La prima diva a rendere questo look immortale è stata la divina Brigitte Bardot negli anni ’60. Come dimenticare, infatti, la sua voluminosa capigliatura bionda, pesantemente scalata sulla fronte? All’epoca questo taglio veniva denominato “dentelé”. Oggi invece lo vediamo sfoggiato da notissime superstar hollywoodiane e internazionali come Alexa Chung, Jennifer Lopez, Zooey Deschanel e Penelope Cruz. Al suo fascino non ha nemmeno resistito la più amata principessa d’Inghilterra, Kate Middleton.

A chi sta bene

La frangia ha la cattiva fama di essere molto difficile da portare. Genericamente è vero, soprattutto quando si tratta di quelle dal taglio più geometrico. Di solito induriscono il viso e fanno risaltare certi difetti, come ad esempio un naso rilevante.

La variante “a tendina”, una buona scelta per molte ragazze

Questa variante “a tendina” però si dimostra più indulgente e contribuisce invece ad addolcire i lineamenti, mettendo in risalto l’area degli occhi. Inoltre questo styling è adatto sia alle lisce che alle ricce. E non richiede continui ritocchi dal parrucchiere. Insomma è molto democratico. E può essere una buona scelta per molte ragazze.

Oggi, dunque, abbiamo illustrato un trend molto in voga, la frangetta francese amata dalle star che incornicia il viso rendendolo dolce e armonico. Se si è interessati ad altre curiosità sul mondo dei capelli e della bellezza, consigliamo anche di consultare questo articolo: “La formula matematica che determina la lunghezza di capelli perfetta per il proprio viso”.