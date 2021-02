Oggi gli esperti di cucina della Redazione di ProiezionidiBorsa propone una pietanza della tradizione siciliana che accontenterà sia il palato che la tasca. Una ricetta con pochi ingredienti, facile ed economica che stupirà con il suo gusto delicato. Sarà perfetta sia come contorno nel menù domenicale che come piatto unico per il suo apporto in carboidrati e proteine. Quindi allacciamo i grembiuli e diamoci da fare, prepareremo le patate alla messinese! Di seguito la ricetta:

1 kg di patate;

2 cipolle bianche;

4 pomodori maturi;

1 cucchiaio di origano secco;

25 gr di burro;

150 gr di primosale;

sale;

pepe.

Preparazione delle patate alla messinese

Pelare le patate, lavarle per bene sotto acqua corrente, tagliarle in 4 spicchi. Quindi trasferirle in una pentola, ricoprirle con acqua, aggiungere il sale e farle cuocere 5 minuti. Nel frattempo sbucciare le cipolle e tagliarle e a fettine sottili. Metterle in ammollo in acqua fredda, così da renderla più digeribile e dal gusto meno forte. Tagliare a cubetti sia i pomodori che il primosale.

Quando il tempo di cottura delle patate sarà trascorso, scolarle e lasciarle raffreddare. A questo punto tagliare gli spicchi di patata a fettine sottili. Prendere una teglia antiaderente e imburrarla, distribuirvi sul fondo uno strato di patate, seguito poi da uno di cipolle e cospargere il tutto con l’origano. Disporvi quindi i pomodori e il primo sale e completare con una spolverata di sale e di pepe. Continuare a stratificare gli ingredienti nello stesso ordine fino al loro esaurimento. Posizionare dei fiocchetti di burro sulla superficie del tortino di patate. A questo punto preriscaldare il forno a 190°, quando avrà raggiunto la temperatura desiderata infornare e lasciare in cottura per circa 30 minuti.

Le patate alla messinese sono una ricetta con pochi ingredienti, facile ed economica che stupirà tutti con il suo gusto delicato. Buon appetito!