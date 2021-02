Aspalathus linearis è una pianta appartenente alla famiglia delle Fabaceae. Le sue foglie sono utilizzate per preparare un’infusione chiamata rooibos o anche tè rosso africano.

Questa bevanda è ottima per cominciare le giornate con la giusta carica, ma anche come spezza fame durante il giorno o come tisana prima di dormire.

Quello che tutti dovrebbero sapere su questa bevanda che quasi nessuno conosce ma che ci aiuta a restare in forma

Erroneamente chiamato tè rosso, è naturalmente privo di teina. È un infuso che si ottiene dalla fermentazione delle foglie, che assumono pertanto un colore rosso- marrone.

Dal gusto estremamente piacevole e naturalmente dolce, è ricco di proprietà benefiche per la salute.

Proprietà e benefici per la salute

Non contiene teina, né caffeina. È quindi adatto a tutte le esigenze e può essere consumato indipendentemente da chiunque e a qualsiasi orario. Esso è dunque una valida alternativa al caffè.

È ricco di antiossidanti e proprietà dimagranti. È inoltre una miniera di antiossidanti e minerali. Contiene polifenoli, quercetina, flavonoidi, vitamina C, ma anche zinco, magnesio, calcio e ferro. In particolare sembra essere l’unica fonte di un potente ossidante, che è l’aspalatina. Inoltre è ricco di proprietà dimagranti, attribuibili alla presenza di antiossidanti come i flavonoidi e i polifenoli. Ma in particolare esso stimola il metabolismo e la produzione dell’ormone della sazietà, la leptina, che blocca la sensazione di fame facendoci sentire presto sazi.

Ha proprietà digestive e antispasmodiche

È spesso utilizzato per alleviare le coliche dei bambini, ed è molto utile in caso di diarrea e crampi intestinali. Ottimo anche per chi soffre di spasmi al colon.

È un calmante e antistaminico naturale

Come abbiamo detto è privo di teina e caffeina, e ricco di vitamina C e magnesio. Il tè africano, ha un’azione distensiva e ansiolitica per il sistema nervoso e permette di conciliare il sonno, riducendo stati di insonnia e ansia.

Abbassa il colesterolo

L’unica controindicazione del rooibos è per le persone che soffrono di problemi epatici. Infatti esso stimola la produzione di bile, favorendo l’eliminazione di colesterolo cattivo.

Rafforza denti e ossa

Il rooibos è ricco di magnesio, fluoro e di flavonidi che aumentano il contenuto di sali minerali nelle ossa. È in particolare un rinforzante di ossa e denti.

Consigli pratici

Per la sua preparazione il procedimento è semplicissimo. Basta acquistarlo o in foglie essiccate o in bustine ed immergerlo in acqua bollente per una decina di minuti. Essendo naturalmente dolce non sarà necessario l’utilizzo di dolcificanti di nessun tipo. Ma come variante si possono aggiungere delle spezie, come la cannella, alla preparazione del tè africano.

