Iniziare la giornata dedicando tempo ed energie alla beauty routine è una prassi ormai consolidata per molte donne. Quindi, prima o dopo la colazione, tra una faccenda e l’altra dedicarsi a se stesse è ormai un must. Le donne moderne sanno ormai destreggiarsi tra detersione, idratazione e protezione e sanno riconoscere quali prodotti fanno bene alla pelle del loro viso.

La giusta applicazione delle creme proteggerà al meglio la nostra pelle

È fondamentale però capire che ruolo dare ai vari passaggi ed eseguirli al meglio, anche quando si va di fretta. Ecco perché dovremmo detergere prima di tutto il nostro viso con prodotti adatti e dedicarci successivamente anche agli altri passaggi.

Ma quando si passa all’idratazione e alla protezione, sorge un piccolo problema. Molte donne sono confuse sulla differenza tra crema idratante e crema solare e sul loro uso. Necessaria per la protezione dai raggi UV del Sole, quest’ultima crema dovrà essere applicata anche d’inverno.

Per consuetudine, la crema solare, anche con un’alta protezione, va applicata solo dopo che si è applicata la crema idratante. Infatti, quest’ultima ci permetterà di nutrire e rendere più elastica la pelle del viso e avere un filtro per tutta la giornata. Successivamente potremo applicare anche la crema solare, che a questo punto avrà maggiore effetto e potrà durare più a lungo.

La crema solare antimacchia e antirughe funziona meglio se la applichiamo sul viso in questo momento della giornata

Nel caso in cui avessimo una crema solare che può anche idratare la pelle, normalmente essa dovrebbe avere un +30 di protezione. Se nella crema sono specificate altre caratteristiche, come quella di proteggere dalle macchie e di prevenire le rughe, avremo a nostra disposizione una crema con una doppia valenza, quindi si potrà non aggiungere altro.

A questo punto, il momento migliore della giornata si rivelerà essere il mattino. Applichiamola prendendo circa due dita di prodotto e spalmiamola bene sul viso oltre che sul collo. Se invece usiamo due creme distinte e separate è probabile che avremo la necessità di applicare nuovamente la crema solare. In vista di giornate più lunghe e assolate e di fare più attività all’aria aperta, dovremmo tenere in considerazione questo aspetto. Se in particolare svolgiamo un’attività in cui siamo a contatto con acqua o prati e giardini, sarà necessario mettere in borsetta la crema solare da applicare più volte al giorno.

Dunque, la crema solare antimacchia e antirughe si dovrà applicare al mattino e anche due ore dopo, se la necessità lo richiede.