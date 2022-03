Durante la settimana, per le donne lavoratrici gli impegni sono doppi, se non tripli e, non neghiamolo, spesso anche durante il weekend. Se poi le donne sono mamme, il lavoro aumenta a dismisura. Ecco perché la parola d’ordine è, e rimane, organizzazione. A questa potremmo aggiungere anche collaborazione. Ebbene sì, in famiglia non siamo sole quasi mai. Ricordiamocelo.

Un planner perfetto ci salverà la vita

Accumulare tensione e stress è ormai un’abitudine per una donna lavoratrice e mamma. Molto probabilmente riusciremo ad organizzare tutto, ma qualche imprevisto salterà sempre fuori creandoci ulteriore stress. Ecco perché sarebbe utile pianificare per iscritto tutti gli impegni della settimana sia per i grandi che per i piccini. Avremo tutto sottomano, potremo focalizzare l’attenzione e non dimenticare nulla.

Così non improvviseremo la visita dal dentista, ma la pianificheremo e non dimenticheremo di acquistare quel piccolo pensiero per gli amici dei nostri figli.

Se c’è una chiara pianificazione della nostra settimana, gli imprevisti saranno minimi. Passiamo poi ad organizzare le pulizie e l’ordine in casa. Anche qui un planner o una routine consolidata ci sarà di grande aiuto. Se non vogliamo o non possiamo avere una colf, dovremmo farci sostenere dalla tecnologia. Quindi sì all’acquisto di un’asciugatrice che ridurrà i tempi di asciugatura dei vestiti. In molti casi ce li consegnerà quasi stirati, pronti per essere messi nei cassetti. Inoltre, se possibile, utilizziamo robot elettrici per spazzare e togliere la polvere dal pavimento.

Per gestire lavoro, casa e figli ecco come organizzare la settimana della famiglia e risparmiare tempo, denaro ed energie

Noi nel frattempo facciamo altro, come ad esempio preparare il pranzo o la cena con l’aiuto di pentole a pressione che ridurranno il tempo di cottura. O sfruttare l’utilità di una slow cooker, pentola elettrica che cucina in autonomia. Sarà sufficiente impostare il tempo e il tipo di cottura e il gioco è fatto.

Infine, sappiamo di vivere in una comunità in cui spesso gli amici rappresentano la vera famiglia. Se non ci sono nonni a disposizione e non possiamo permetterci una babysitter, facciamoci aiutare dagli amici.

Per prendere i figli a scuola si potrà fare a turno e nel giorno in cui siamo più liberi occuparci di gestire le altre incombenze familiari.

E poi, a casa, ricordiamocelo, c’è anche un lui. Se siamo una coppia consolidata dovremmo farci aiutare dal nostro partner. Gli uomini sono diventati ormai dei veri chef in cucina e bravi con le pulizie, con una scopa e paletta in mano sanno fare magie. Coinvolgerli nelle attività familiari non solo alleggerirà noi dagli impegni, ma servirà a far funzionare meglio la coppia. Provare per credere.

Ecco perché per gestire lavoro, casa e figli dovremmo essere molto organizzate e capaci di chiedere aiuto e sostegno anche a chi vive con noi o agli amici, che in alcuni casi valgono veramente come l’oro.