Molte di noi curano costantemente la propria pelle e il proprio corpo, l’idea è non solo di farsi belle e apparire al meglio, ma in alcuni casi di prevenire disturbi e fastidi che con l’avanzare dell’età non tarderanno ad arrivare.

In alcune occasioni è importante tutelarci per via delle eccessive temperature esterne, infatti sappiamo che sia il caldo che il freddo non fanno bene al nostro viso.

Cura del viso ad ogni età

Se poi in questa parte del nostro corpo iniziano a comparire rughe e macchie dell’età i pensieri di cura e bellezza aumentano. In molti casi siamo disposte anche a spendere fior di quattrini pur di tamponare gli scherzi dello scorrere del tempo.

Ecco perché ricorrere a degli specialisti del settore è una cosa che non possiamo non fare. È necessario prevenire e curare i primi fastidi o inestetismi. Rughe e macchie solari sono una costante soprattutto dopo una certa età, ma è possibile farsi aiutare anche da alcune creme fai da te per migliorare la situazione.

Molti sanno che l’aloe vera ha molte proprietà benefiche e che il gel potrebbe essere applicato sul viso per schiarire le macchie solari o alcuni inestetismi indesiderati.

Per preparare questa crema ci serviranno:

una confezione di gel di aloe vera;

vitamina C in polvere;

olio essenziale di limone o incenso.

Con aloe vera e vitamina C questa semplice crema fai da te farà sparire macchie e rughe anche a 50 e a 60 anni

Prendiamo un contenitore in vetro sterilizzato, andrà benissimo anche sterilizzare quelli di vecchie creme utilizzate. Mettiamo due cucchiai di gel di aloe vera e un cucchiaino di vitamina C in polvere. A questo punto potremmo aggiungere 4 o 5 gocce di olio essenziale a nostra scelta e un cucchiaino di acqua bollita non calda. Mescoliamo tutto per incorporare bene gli ingredienti e conserviamo con cura. Applichiamo quotidianamente come è nostra cura.

È possibile creare una variante di questa crema utilizzando un composto in crema di vitamina E acquistabile presso ogni parafarmacia. La vitamina E è ricca di antiossidanti utili per la pelle del viso e per il nostro benessere a 360 gradi.

Nello stesso contenitore acquistato sarà sufficiente aggiungere la vitamina C in polvere e qualche goccia di olio essenziale. La crema risulterà così potenziata e adatta ad essere applicata direttamente sul nostro viso.

Con aloe vera e vitamina C questo utile rimedio fai da te potrebbe farci risparmiare tanti soldini in acquisti di creme non adatte alla nostra pelle e al nostro problema.