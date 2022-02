La colazione salata proteica in stile inglese è un piatto completo e gustoso ed ecco 3 furbi segreti

Molti di noi guardano con perplessità alla cosiddetta English breakfast. La qualità della pasticceria italiana e la varietà dei succhi di frutta disponibili ci fa spesso preferire il dolce. Dovremmo ricordare però che la colazione britannica, normalmente, non viene consumata tutti i giorni. Specialmente negli ultimi anni, costituisce un cerimoniale utilizzato soprattutto nel weekend. Inoltre, non dovremmo dimenticare che una colazione così concepita è molto energica e saporita. Potrebbe essere l’ideale per le giornate di attività prolungata.

Ma togliamo i dubbi su come si prepara una vera English breakfast. Ciò potrebbe risultare utile anche a bar e ristoranti che magari vogliono preparare un brunch per i propri clienti. Così vediamo i 3 segreti che nessuno applica in Italia per realizzare la colazione salata proteica in stile inglese.

Il metodo e gli ingredienti

Molti ingredienti sono scomparsi nel tempo. Una volta comparivano anche pietanze molto particolari, come il pesce bollito. Oggi nei pub di Londra la full British breakfast è caratterizzata da: uova, bacon, fagioli in umido, salsicce, pomodori, funghi e toast. Si accompagna al caffè oppure al tè. Alcuni aggiungono sanguinaccio e frittelle. La preparazione dura circa 40 minuti. Ed ecco il metodo inglese con i 3 segreti.

Il primo trucco è l’utilizzo del burro salato fuso. Questo avrà vari impieghi e garantisce un sapore speciale. Serve infatti per insaporire le fettine triangolari di pane. Possiamo così cospargerle ai bordi preliminarmente. E in secondo luogo serve per insaporire i funghi e il pomodoro. Tagliamo allora i funghi in quarti ed il pomodoro a metà. Inseriamoli in una ciotola con burro fuso, timo, sale e pepe.

Il secondo trucco riguarda il forno. La vera colazione inglese utilizza il forno, non ingredienti freddi o cotti in padella. Preriscaldiamo il forno a 220 °C. Qui ci trasferiamo il pane insaporito dal burro, i funghi e il pomodoro (utilizzando una teglia) e li inforniamo.

La colazione salata proteica in stile inglese è un piatto completo e gustoso ed ecco 3 furbi segreti

Dovremo girare gli ingredienti a metà cottura. Il pane dovrà risultare ben dorato. Il pomodoro deve essere morbido e rosolato. Occhio però perché le fette dopo circa 5 minuti saranno già pronte. I funghi con il pomodoro ci metteranno circa 15 minuti.

Nel frattempo, ci dobbiamo occupare delle salsicce e dei fagioli. Per quanto riguarda i legumi, possiamo riscaldarli in una casseruola a fiamma bassa. Per le salsicce, invece, gli inglesi utilizzano un metodo di cottura doppio. Prima le ammorbidiscono in acqua. Versiamo così circa un quarto di litro di acqua in una pentola. Accendiamo a fiamma alta e mettiamo a cuocere le salsicce per 2 minuti. Poi scoliamole per bene. Utilizziamo ora una padella per cuocere bacon e salsicce, sempre a fiamma alta. Anche in questo caso dovranno risultare dorate. Mancano le uova, da cuocere secondo gli inglesi nel grasso rimasto in padella.

Gli ingredienti sono ora tutti pronti. L’ultimo segreto riguarda gli stampini. Utilizziamoli per guarnire il piatto riempiendoli di fagioli. Questo eviterà che si muovano per il piatto. Mettiamoli nel mezzo e tutto attorno le altre pietanze. Per i più curiosi, potremo anche aggiungere le uova alla scozzese.